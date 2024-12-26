Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 978 liradan satılıyor.

Dün, dolar fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 964 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950, cumhuriyet altını 19 bin 710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 626 dolardan işlem görüyor.

Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu küresel piyasalarda temkinli bir seyir izleniyor.

FED'İN 2025 İÇİN 'TEMKİN' AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl için daha temkinli davranacağını açıklamasına karşın ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların bankanın enflasyonla mücadelesinde yol haritasına yönelik belirsizlikleri artırıyor.

Söz konusu gelişmeler, ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesine ve dolar endeksinin son iki yılın zirvesine çıkmasına neden olsa da, devam eden jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Trump'ın uygulayacağı politikalar nedeniyle oluşabilecek siyasi tansiyon da güvenli liman varlıklardan altın talebini destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.