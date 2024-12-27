Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 987 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 987 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 978 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 987 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950, cumhuriyet altını 19 bin 710 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 635 dolardan işlem görüyor.