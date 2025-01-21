Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 119 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 21.01.2025 10:09 Giriş: 21.01.2025 10:09

Güncelleme: 21.01.2025 10:11 Kaynak: AA

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