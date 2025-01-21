Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 119 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 119 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 96 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 3 bin 119 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 390 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,64 primle 2 bin 725 dolardan işlem görüyor.