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Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 119 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 21.01.2025 10:09
  • Giriş: 21.01.2025 10:09
  • Güncelleme: 21.01.2025 10:11
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 119 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 96 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 3 bin 119 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 390 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,64 primle 2 bin 725 dolardan işlem görüyor.

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