Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 3 bin 377 lira seviyesinde.

Güncel 11.02.2025 09:55 Giriş: 11.02.2025 09:55

Güncelleme: 11.02.2025 09:58 Kaynak: AA

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