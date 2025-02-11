Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 3 bin 377 lira seviyesinde.
Kaynak: AA
Altının gramı, yeni güne pozitif başlamasının ardından 3 bin 377 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 3 bin 364 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 377 lira seviyesinde.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 620 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 380 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, 2 bin 943 dolar seviyelerini görerek bu yılki 8'inci rekorunu kırdı ve şu anda yüzde 0,9 primle 2 bin 917 dolar seviyesinde işlem görüyor.