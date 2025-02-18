Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi 18.02.2025 09:47 Giriş: 18.02.2025 09:47

Güncelleme: 18.02.2025 09:50 Kaynak: AA

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