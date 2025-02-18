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Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 18.02.2025 09:47
  • Giriş: 18.02.2025 09:47
  • Güncelleme: 18.02.2025 09:50
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 395 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 379 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla, 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.

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