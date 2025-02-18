Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 395 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 379 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla, 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 690 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.