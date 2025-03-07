Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 416 lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi 07.03.2025 10:16 Giriş: 07.03.2025 10:16

Güncelleme: 07.03.2025 10:19 Kaynak: AA

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