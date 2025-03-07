Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 416 lira düzeyinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 416 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 406 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 416 lira düzeyinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 650 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 911 dolardan işlem görüyor.