Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 9.40 itibarıyla 3 bin 681 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 08.04.2025 10:05 Giriş: 08.04.2025 10:05

Güncelleme: 08.04.2025 10:07 Kaynak: AA

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