Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 175 liradan işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,8 artışla 4 bin 134 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 420 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 363 dolar seviyesinden işlem görüyor.