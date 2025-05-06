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Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 06.05.2025 10:27
  • Giriş: 06.05.2025 10:27
  • Güncelleme: 06.05.2025 10:29
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 175 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,8 artışla 4 bin 134 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 420 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 363 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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