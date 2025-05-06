Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 06.05.2025 10:27 Giriş: 06.05.2025 10:27

Güncelleme: 06.05.2025 10:29 Kaynak: AA

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