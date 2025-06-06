Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 252 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 252 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 4 bin 235 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 252 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 880 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,3 artışla 3 bin 365 dolardan işlem görüyor.