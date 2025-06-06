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Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 252 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 06.06.2025 10:07
  • Giriş: 06.06.2025 10:07
  • Güncelleme: 06.06.2025 10:09
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 252 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 4 bin 235 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 252 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 880 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,3 artışla 3 bin 365 dolardan işlem görüyor.

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