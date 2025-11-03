Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 üstünde 5 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 433 liradan işlem görüyor.
Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,3 azalışla 5 bin 411 liradan tamamladı.
Çeyrek altın 9 bin 243 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 825 liradan satılıyor.
Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 16 dolarda seyrediyor.