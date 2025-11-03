Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 üstünde 5 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 03.11.2025 09:41 Giriş: 03.11.2025 09:41

Güncelleme: 03.11.2025 09:45 Kaynak: AA

