Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 üstünde 5 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 03.11.2025 09:41
  • Güncelleme: 03.11.2025 09:45
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 433 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,3 azalışla 5 bin 411 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 243 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 825 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 16 dolarda seyrediyor.

