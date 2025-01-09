Gram altında yükseliş sürüyor: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 31 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 31 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 27 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 31 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 970 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 666 dolardan işlem görüyor.