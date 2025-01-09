Gram altında yükseliş sürüyor: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 31 lira seviyesinde bulunuyor.

Güncel 09.01.2025 10:32 Giriş: 09.01.2025 10:32

Güncelleme: 09.01.2025 10:34 Kaynak: AA

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