Gram altının fiyatında son durum

ABD-Çin arasındaki iyileşme ve Rusya-Ukrayna heyetleri arasında başlayan görüşmeler başta olmak üzere küresel çapta yaşanan gelişmeler, güvenli liman olarak bilinen altının düşük yönde seyretmesine yol açtı.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 4 bin 10 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 720, Cumhuriyet altını 26 bin 797 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 230 dolardan kapanırken yeni işlem gününde düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 3 bin 221 dolar seviyesinden işlem görüyor.