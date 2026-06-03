GRAM VE ÇEYREK ALTIN DÜŞTÜ! | 3 Haziran 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Yatırımcıların ve vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü altın, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü düşüş yönlü seyriyle dikkat çekti. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan gerileme, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. "Gram altın ne kadar oldu?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Cumhuriyet altını düştü mü?" ve "Altın fiyatları neden hareketlendi?" soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

Serbest piyasada işlem gören altın türlerinin büyük bölümünde değer kaybı görülürken, ons altın tarafındaki geri çekilme de fiyatlamalara doğrudan yansıdı. İşte 3 Haziran 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

3 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında bugün negatif görünüm hakim oldu. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarında düşüş yaşanırken yatırımcılar güncel rakamları yakından takip ediyor.

Özellikle gram altının yeniden 6 bin 600 TL seviyesinin altına gerilemesi piyasada dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

3 Haziran 2026 Çarşamba günü gram altın fiyatları şu şekilde işlem görüyor:

Altın Türü Alış Satış Değişim Gram Altın 6.589,16 TL 6.590,10 TL %-0,62

Serbest piyasada ise gram altın 6.590,53 TL alış ve 6.591,46 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da düşüşten etkilendi.

Altın Türü Alış Satış Değişim Çeyrek Altın 10.541,54 TL 10.773,39 TL %-0,64

Serbest piyasada çeyrek altın alış fiyatı 10.544,85 TL, satış fiyatı ise 10.777,04 TL olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATI GERİLEDİ

Küresel altın piyasalarının en önemli göstergelerinden biri olan ons altın da güne düşüşle başladı.

Altın Türü Alış Satış Değişim Ons Altın 4.470,50 4.471,35 %-0,76

Ons altındaki gerileme, gram altın ve diğer altın türlerinde de aşağı yönlü fiyatlamaya neden oldu.

CUMHURİYET, TAM VE ATA ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Cumhuriyet Altını 42.180,16 TL 42.975,95 TL %-0,61 Tam Altın 42.836,00 TL 43.131,00 TL %-0,66 Ata Altın 43.949,14 TL 45.065,38 TL %0,00 Ziynet Altını 42.166,17 TL 42.961,79 TL %-0,64

YARIM ALTIN VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Yarım Altın 21.017,20 TL 21.546,79 TL %-0,64 Gremse Altın 106.740,00 TL 107.888,00 TL %-0,63 İkibuçuk Altın 106.543,36 TL 108.263,57 TL %0,00 Beşli Altın 215.750,30 TL 219.993,71 TL %0,00

BİLEZİK VE HAS ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim 14 Ayar Bilezik Gramı 3.597,98 TL 4.798,19 TL %-0,61 22 Ayar Bilezik Gramı 5.992,32 TL 6.263,37 TL %-0,66 Has Altın 6.555,52 TL 6.556,29 TL %-0,64

ALTIN FİYATLARI NEDEN HAREKETLENDİ?

3 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatlarında görülen geri çekilmenin merkezinde ons altındaki düşüş yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının değer kaybetmesi, iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Özellikle yatırımcıların yakından takip ettiği ons fiyatının yüzde 0,76 gerilemesi, gün içerisinde altın piyasasında satış baskısının artmasına neden oldu.

Bunun sonucunda gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarında düşüş görüldü.

3 HAZİRAN 2026 ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Gram Altın: 6.590 TL

Çeyrek Altın: 10.773 TL

Yarım Altın: 21.546 TL

Cumhuriyet Altını: 42.975 TL

Tam Altın: 43.131 TL

Ata Altın: 45.065 TL

Ons Altın: 4.471 Dolar

3 Haziran 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın 6.589,16 TL alış ve 6.590,10 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL oldu?

Çeyrek altın 10.541,54 TL alış ve 10.773,39 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 42.180,16 TL alış ve 42.975,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın yükseldi mi düştü mü?

Ons altın yüzde 0,76 değer kaybederek 4.471 dolar seviyesine geriledi.

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik gramı 5.992,32 TL alış ve 6.263,37 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları neden düştü?

Ons altındaki gerileme nedeniyle iç piyasadaki gram altın ve diğer altın türlerinde düşüş yaşandı.