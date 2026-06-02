GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELDİ! | 2 Haziran 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatları yönünü tekrar yukarı çevirdi. Peki altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın kaç liradan alınıp satılıyor? Ata altın, beşli altın, has ve hamit altın fiyatları ne oldu? Bilezik gram fiyatı nedir? Güncel altın fiyatları haberimizde.

  • 02.06.2026 10:08
Altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeden destek bulan altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 517 dolardan işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, bilezik ve ons altın fiyatlarında güncel tablo merak ediliyor.

2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasa altın fiyatları ekranına göre gram altın 6.697,385 TL seviyesinde yer alırken, çeyrek altın 10.988,00 TL’den işlem görüyor. Altın ons fiyatı ise ekranda 4.532,71 dolar olarak izleniyor.

Altın türüFiyatDeğişimAlışSatış
Gram altın6.697,385 TL%1,186.699,32 TL6.700,21 TL
Çeyrek altın10.988,00 TL%1,0510.895,00 TL10.992,00 TL
Yarım altın21.956,00 TL%1,0521.803,00 TL21.964,00 TL
Tam altın42.884,72 TL%-1,9942.047,60 TL42.884,72 TL
Cumhuriyet altını43.803,00 TL%1,0543.466,00 TL43.821,00 TL
Reşat altın43.853,95 TL%1,1743.498,47 TL43.853,95 TL
22 ayar bilezik6.133,96 TL%1,166.071,49 TL6.133,96 TL
14 ayar altın TL/Gr4.867,97 TL%0,983.653,40 TL4.867,99 TL
18 ayar altın TL/Gr4.891,15 TL%1,224.890,51 TL4.891,15 TL
22 ayar altın TL/Gr6.316,31 TL%1,056.080,44 TL6.363,99 TL
Ata altın44.463,30 TL%-1,9943.361,58 TL44.463,30 TL
Kulplu Reşat altın43.840,20 TL%1,1443.500,69 TL43.856,20 TL
Altın ons4.532,71 dolar%1,064.533,244.533,79
Altın kilogram dolar145.150,00 dolar%1,16145.131,10145.150,00
Altın kilogram euro123.020,00 euro%-1,80122.947,00123.020,00
Külçe altın dolar142.800,00 dolar%-2,06142.700,00142.800,00
Kapalıçarşı Ziynet 2.5106.817,15 TL%-1,99105.118,99 TL106.817,15 TL
Beşli altın217.054,56 TL%-1,99212.865,96 TL217.054,56 TL
Gremse altın107.540,67 TL%-1,99105.118,99 TL107.540,67 TL
Has altın6.663,898 TL%1,186.665,83 TL6.668,71 TL
Hamit altın43.837,95 TL%1,1343.498,47 TL43.853,95 TL

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

2 Haziran 2026 Salı günü gram altın 6.697,385 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 10.988,00 TL’den işlem görüyor. Yarım altın 21.956,00 TL, Cumhuriyet altını 43.803,00 TL, Reşat altın ise 43.853,95 TL seviyesinde yer alıyor.

22 AYAR VE 24 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

Aşağıdaki hesaplamada 22 ayar altın için 6.316,31 TL, 24 ayar gram altın için 6.697,385 TL baz alınmıştır.

Miktar22 ayar altın fiyatı24 ayar altın fiyatı
1 gram6.316,31 TL6.697,39 TL
5 gram31.581,55 TL33.486,93 TL
10 gram63.163,10 TL66.973,85 TL
20 gram126.326,20 TL133.947,70 TL
50 gram315.815,50 TL334.869,25 TL
100 gram631.631,00 TL669.738,50 TL
200 gram1.263.262,00 TL1.339.477,00 TL
300 gram1.894.893,00 TL2.009.215,50 TL
500 gram3.158.155,00 TL3.348.692,50 TL
1 kilo6.316.310,00 TL6.697.385,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYAT TABLOSU

22 ayar bilezik gram fiyatı 6.133,96 TL olarak görülüyor. Buna göre 1 gramdan 1 kiloya kadar 22 ayar bilezik fiyatları şöyle:

Bilezik miktarı22 ayar bilezik fiyatı
1 gram bilezik6.133,96 TL
5 gram bilezik30.669,80 TL
10 gram bilezik61.339,60 TL
20 gram bilezik122.679,20 TL
50 gram bilezik306.698,00 TL
100 gram bilezik613.396,00 TL
200 gram bilezik1.226.792,00 TL
300 gram bilezik1.840.188,00 TL
500 gram bilezik3.066.980,00 TL
1 kilo bilezik6.133.960,00 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN HAREKETLENDİ?

Altın fiyatlarında 2 Haziran 2026 Salı günü tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisi öne çıkıyor. Ons altının yüzde 0,7 artışla 4 bin 517 dolar seviyesinde işlem görmesi, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının da yatırımcılar tarafından daha yakından takip edilmesine neden oldu.

2 Haziran 2026 Salı altın fiyatlarında gram altın 6.697,385 TL, çeyrek altın 10.988,00 TL, yarım altın 21.956,00 TL ve Cumhuriyet altını 43.803,00 TL seviyesinde izleniyor. Ons altında görülen hareket, tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeyle birlikte piyasanın ana gündemi olmaya devam ediyor.

2 Haziran 2026 gram altın ne kadar?

2 Haziran 2026 Salı günü gram altın 6.697,385 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın 10.988,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın 21.956,00 TL seviyesinde yer alıyor.

22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik gram fiyatı 6.133,96 TL olarak görülüyor.

22 ayar altın gram fiyatı ne kadar?

22 ayar altın gram fiyatı 6.316,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın fiyatı ekranda 4.532,71 dolar olarak yer alıyor.

