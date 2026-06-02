GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELDİ! | 2 Haziran 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)
Altın fiyatları yönünü tekrar yukarı çevirdi. Peki altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın kaç liradan alınıp satılıyor? Ata altın, beşli altın, has ve hamit altın fiyatları ne oldu? Bilezik gram fiyatı nedir? Güncel altın fiyatları haberimizde.
Altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeden destek bulan altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 517 dolardan işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, bilezik ve ons altın fiyatlarında güncel tablo merak ediliyor.
2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasa altın fiyatları ekranına göre gram altın 6.697,385 TL seviyesinde yer alırken, çeyrek altın 10.988,00 TL’den işlem görüyor. Altın ons fiyatı ise ekranda 4.532,71 dolar olarak izleniyor.
|Altın türü
|Fiyat
|Değişim
|Alış
|Satış
|Gram altın
|6.697,385 TL
|%1,18
|6.699,32 TL
|6.700,21 TL
|Çeyrek altın
|10.988,00 TL
|%1,05
|10.895,00 TL
|10.992,00 TL
|Yarım altın
|21.956,00 TL
|%1,05
|21.803,00 TL
|21.964,00 TL
|Tam altın
|42.884,72 TL
|%-1,99
|42.047,60 TL
|42.884,72 TL
|Cumhuriyet altını
|43.803,00 TL
|%1,05
|43.466,00 TL
|43.821,00 TL
|Reşat altın
|43.853,95 TL
|%1,17
|43.498,47 TL
|43.853,95 TL
|22 ayar bilezik
|6.133,96 TL
|%1,16
|6.071,49 TL
|6.133,96 TL
|14 ayar altın TL/Gr
|4.867,97 TL
|%0,98
|3.653,40 TL
|4.867,99 TL
|18 ayar altın TL/Gr
|4.891,15 TL
|%1,22
|4.890,51 TL
|4.891,15 TL
|22 ayar altın TL/Gr
|6.316,31 TL
|%1,05
|6.080,44 TL
|6.363,99 TL
|Ata altın
|44.463,30 TL
|%-1,99
|43.361,58 TL
|44.463,30 TL
|Kulplu Reşat altın
|43.840,20 TL
|%1,14
|43.500,69 TL
|43.856,20 TL
|Altın ons
|4.532,71 dolar
|%1,06
|4.533,24
|4.533,79
|Altın kilogram dolar
|145.150,00 dolar
|%1,16
|145.131,10
|145.150,00
|Altın kilogram euro
|123.020,00 euro
|%-1,80
|122.947,00
|123.020,00
|Külçe altın dolar
|142.800,00 dolar
|%-2,06
|142.700,00
|142.800,00
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|106.817,15 TL
|%-1,99
|105.118,99 TL
|106.817,15 TL
|Beşli altın
|217.054,56 TL
|%-1,99
|212.865,96 TL
|217.054,56 TL
|Gremse altın
|107.540,67 TL
|%-1,99
|105.118,99 TL
|107.540,67 TL
|Has altın
|6.663,898 TL
|%1,18
|6.665,83 TL
|6.668,71 TL
|Hamit altın
|43.837,95 TL
|%1,13
|43.498,47 TL
|43.853,95 TL
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
2 Haziran 2026 Salı günü gram altın 6.697,385 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 10.988,00 TL’den işlem görüyor. Yarım altın 21.956,00 TL, Cumhuriyet altını 43.803,00 TL, Reşat altın ise 43.853,95 TL seviyesinde yer alıyor.
22 AYAR VE 24 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU
Aşağıdaki hesaplamada 22 ayar altın için 6.316,31 TL, 24 ayar gram altın için 6.697,385 TL baz alınmıştır.
|Miktar
|22 ayar altın fiyatı
|24 ayar altın fiyatı
|1 gram
|6.316,31 TL
|6.697,39 TL
|5 gram
|31.581,55 TL
|33.486,93 TL
|10 gram
|63.163,10 TL
|66.973,85 TL
|20 gram
|126.326,20 TL
|133.947,70 TL
|50 gram
|315.815,50 TL
|334.869,25 TL
|100 gram
|631.631,00 TL
|669.738,50 TL
|200 gram
|1.263.262,00 TL
|1.339.477,00 TL
|300 gram
|1.894.893,00 TL
|2.009.215,50 TL
|500 gram
|3.158.155,00 TL
|3.348.692,50 TL
|1 kilo
|6.316.310,00 TL
|6.697.385,00 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYAT TABLOSU
22 ayar bilezik gram fiyatı 6.133,96 TL olarak görülüyor. Buna göre 1 gramdan 1 kiloya kadar 22 ayar bilezik fiyatları şöyle:
|Bilezik miktarı
|22 ayar bilezik fiyatı
|1 gram bilezik
|6.133,96 TL
|5 gram bilezik
|30.669,80 TL
|10 gram bilezik
|61.339,60 TL
|20 gram bilezik
|122.679,20 TL
|50 gram bilezik
|306.698,00 TL
|100 gram bilezik
|613.396,00 TL
|200 gram bilezik
|1.226.792,00 TL
|300 gram bilezik
|1.840.188,00 TL
|500 gram bilezik
|3.066.980,00 TL
|1 kilo bilezik
|6.133.960,00 TL
ALTIN FİYATLARI NEDEN HAREKETLENDİ?
Altın fiyatlarında 2 Haziran 2026 Salı günü tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisi öne çıkıyor. Ons altının yüzde 0,7 artışla 4 bin 517 dolar seviyesinde işlem görmesi, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının da yatırımcılar tarafından daha yakından takip edilmesine neden oldu.
