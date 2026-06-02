GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELDİ! | 2 Haziran 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeden destek bulan altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 517 dolardan işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, bilezik ve ons altın fiyatlarında güncel tablo merak ediliyor.

2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasa altın fiyatları ekranına göre gram altın 6.697,385 TL seviyesinde yer alırken, çeyrek altın 10.988,00 TL’den işlem görüyor. Altın ons fiyatı ise ekranda 4.532,71 dolar olarak izleniyor.

Altın türü Fiyat Değişim Alış Satış Gram altın 6.697,385 TL %1,18 6.699,32 TL 6.700,21 TL Çeyrek altın 10.988,00 TL %1,05 10.895,00 TL 10.992,00 TL Yarım altın 21.956,00 TL %1,05 21.803,00 TL 21.964,00 TL Tam altın 42.884,72 TL %-1,99 42.047,60 TL 42.884,72 TL Cumhuriyet altını 43.803,00 TL %1,05 43.466,00 TL 43.821,00 TL Reşat altın 43.853,95 TL %1,17 43.498,47 TL 43.853,95 TL 22 ayar bilezik 6.133,96 TL %1,16 6.071,49 TL 6.133,96 TL 14 ayar altın TL/Gr 4.867,97 TL %0,98 3.653,40 TL 4.867,99 TL 18 ayar altın TL/Gr 4.891,15 TL %1,22 4.890,51 TL 4.891,15 TL 22 ayar altın TL/Gr 6.316,31 TL %1,05 6.080,44 TL 6.363,99 TL Ata altın 44.463,30 TL %-1,99 43.361,58 TL 44.463,30 TL Kulplu Reşat altın 43.840,20 TL %1,14 43.500,69 TL 43.856,20 TL Altın ons 4.532,71 dolar %1,06 4.533,24 4.533,79 Altın kilogram dolar 145.150,00 dolar %1,16 145.131,10 145.150,00 Altın kilogram euro 123.020,00 euro %-1,80 122.947,00 123.020,00 Külçe altın dolar 142.800,00 dolar %-2,06 142.700,00 142.800,00 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 106.817,15 TL %-1,99 105.118,99 TL 106.817,15 TL Beşli altın 217.054,56 TL %-1,99 212.865,96 TL 217.054,56 TL Gremse altın 107.540,67 TL %-1,99 105.118,99 TL 107.540,67 TL Has altın 6.663,898 TL %1,18 6.665,83 TL 6.668,71 TL Hamit altın 43.837,95 TL %1,13 43.498,47 TL 43.853,95 TL

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

22 AYAR VE 24 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

Aşağıdaki hesaplamada 22 ayar altın için 6.316,31 TL, 24 ayar gram altın için 6.697,385 TL baz alınmıştır.

Miktar 22 ayar altın fiyatı 24 ayar altın fiyatı 1 gram 6.316,31 TL 6.697,39 TL 5 gram 31.581,55 TL 33.486,93 TL 10 gram 63.163,10 TL 66.973,85 TL 20 gram 126.326,20 TL 133.947,70 TL 50 gram 315.815,50 TL 334.869,25 TL 100 gram 631.631,00 TL 669.738,50 TL 200 gram 1.263.262,00 TL 1.339.477,00 TL 300 gram 1.894.893,00 TL 2.009.215,50 TL 500 gram 3.158.155,00 TL 3.348.692,50 TL 1 kilo 6.316.310,00 TL 6.697.385,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYAT TABLOSU

22 ayar bilezik gram fiyatı 6.133,96 TL olarak görülüyor. Buna göre 1 gramdan 1 kiloya kadar 22 ayar bilezik fiyatları şöyle:

Bilezik miktarı 22 ayar bilezik fiyatı 1 gram bilezik 6.133,96 TL 5 gram bilezik 30.669,80 TL 10 gram bilezik 61.339,60 TL 20 gram bilezik 122.679,20 TL 50 gram bilezik 306.698,00 TL 100 gram bilezik 613.396,00 TL 200 gram bilezik 1.226.792,00 TL 300 gram bilezik 1.840.188,00 TL 500 gram bilezik 3.066.980,00 TL 1 kilo bilezik 6.133.960,00 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN HAREKETLENDİ?

Altın fiyatlarında 2 Haziran 2026 Salı günü tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisi öne çıkıyor. Ons altının yüzde 0,7 artışla 4 bin 517 dolar seviyesinde işlem görmesi, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının da yatırımcılar tarafından daha yakından takip edilmesine neden oldu.

