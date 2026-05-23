GRAM VE Çeyrek ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! | 22 Mayıs 2026 Cuma Altın Fiyatları Güncel

Altın fiyatları 22 Mayıs 2026 Cuma günü yatırımcıların en çok takip ettiği başlıkların başında geliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları gün içinde değişim gösterirken, özellikle gram ve çeyrek altında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Son güncelleme verilerine göre altın piyasasında genel görünüm negatif seyrederken, Cumhuriyet altını pozitif ayrışan kalemlerden biri oldu.

22 MAYIS 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın kurlarında son güncelleme saat 10:58:47 itibarıyla paylaşıldı. Güncel verilere göre gram altın satış fiyatı 6.628,76 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.859,35 TL seviyesinde yer aldı. Gram, çeyrek, ons, yarım ve tam altında değişim oranı -%0,43 olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki düşüşte İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılaması etkili oldu. Piyasalarda ayrıca Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN KURLARI TABLOSU

Altın Cinsi Alış Satış Değişim Oranı Gram Altın 6.627,31 TL 6.628,76 TL -%0,43 Çeyrek Altın 10.594,48 TL 10.859,35 TL -%0,43 Ons Altın 206.132,47 TL 206.177,56 TL -%0,43 Yarım Altın 21.188,97 TL 21.718,69 TL -%0,43 Tam Altın 42.377,93 TL 43.304,95 TL -%0,43 Cumhuriyet Altını 43.983,65 TL 44.648,39 TL %0,35 Ata Altın 43.734,34 TL 44.685,72 TL -%0,22 14 Ayar Altın 3.771,34 TL 3.895,85 TL -%0,22 18 Ayar Altın 4.829,97 TL 4.994,68 TL -%0,22 22 Ayar Altın 5.997,91 TL 6.430,10 TL -%0,43 İkibuçuk Altın 105.862,24 TL 108.550,99 TL -%0,22

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın 22 Mayıs 2026 Cuma günü 6.627,31 TL alış ve 6.628,76 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim oranı -%0,43 olarak kaydedildi.

Gram altındaki düşüş, altın piyasasında günün en çok dikkat çeken hareketlerinden biri oldu. Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatı, güncel satış seviyesine göre aşağı yönlü görünümünü koruyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.594,48 TL, satış fiyatı ise 10.859,35 TL oldu. Çeyrek altında da değişim oranı -%0,43 seviyesinde gerçekleşti.

Düğün, birikim ve kısa vadeli takip açısından en çok araştırılan altın türlerinden biri olan çeyrek altında yaşanan düşüş, günün altın piyasası tablosunda öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Yarım altın 21.188,97 TL alış ve 21.718,69 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altın ise 42.377,93 TL alış, 43.304,95 TL satış seviyesinde yer alıyor. Her iki altın türünde de değişim oranı -%0,43 olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını ise 43.983,65 TL alış ve 44.648,39 TL satış fiyatıyla dikkat çekti. Cumhuriyet altında değişim oranı %0,35 oldu. Böylece Cumhuriyet altını, listedeki pozitif hareket eden altın türlerinden biri olarak öne çıktı.

1 GRAMDAN 1 KİLOYA GRAM ALTIN FİYATLARI

Aşağıdaki tabloda gram altının güncel satış fiyatı olan 6.628,76 TL esas alınarak farklı gramajlardaki toplam satış değerleri hesaplanmıştır.

Gramaj 24 Ayar Gram Altın Satış 22 Ayar Altın Satış 1 Gram 6.628,76 TL 6.430,10 TL 5 Gram 33.143,80 TL 32.150,51 TL 10 Gram 66.287,60 TL 64.301,02 TL 20 Gram 132.575,20 TL 128.602,03 TL 50 Gram 331.438,00 TL 321.505,08 TL 100 Gram 662.876,00 TL 643.010,16 TL 200 Gram 1.325.752,00 TL 1.286.020,32 TL 300 Gram 1.988.628,00 TL 1.929.030,48 TL 500 Gram 3.314.380,00 TL 3.215.050,80 TL 1 Kilo 6.628.760,00 TL 6.430.101,60 TL

22 AYAR VE 24 AYAR ALTIN KARŞILAŞTIRMASI

Güncel verilere göre 24 ayar gram altın satış fiyatı 6.628,76 TL seviyesinde bulunuyor. 22 ayar altın satış fiyatı ise 6.430,10 TL olarak kaydedildi.

Bu tablo, farklı ayarlardaki altın fiyatlarını karşılaştırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor. 24 ayar altın gram bazında daha yüksek seviyede işlem görürken, 22 ayar altın özellikle bilezik fiyatları açısından yakından takip ediliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın için güncel satış fiyatı 6.430,10 TL olarak kaydedildi. Aşağıdaki tabloda 22 ayar bilezik için farklı gramajlara göre hesaplanan satış değerleri yer alıyor.

Bilezik Gramajı 22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı 1 Gram 6.430,10 TL 5 Gram 32.150,51 TL 10 Gram 64.301,02 TL 20 Gram 128.602,03 TL 50 Gram 321.505,08 TL 100 Gram 643.010,16 TL 200 Gram 1.286.020,32 TL 300 Gram 1.929.030,48 TL 500 Gram 3.215.050,80 TL 1 Kilo 6.430.101,60 TL

14 AYAR VE 18 AYAR ALTIN FİYATLARI

14 ayar altın 3.771,34 TL alış ve 3.895,85 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar altın ise 4.829,97 TL alış ve 4.994,68 TL satış seviyesinde yer alıyor.

14 ayar ve 18 ayar altında değişim oranı -%0,22 olarak kaydedildi. Bu oran, gram ve çeyrek altındaki düşüşe kıyasla daha sınırlı bir gerilemeye işaret ediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılaması nedeniyle geriledi. Küresel piyasalarda risk algısı ve para politikası beklentileri, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 2026’da faiz indirimine gitmesi beklenen ABD Merkez Bankası Fed’in artık faiz indirimini bir yıl öteleyeceği konuşuluyor. Hatta piyasalarda Fed’in bu yıl faiz artırımına gideceği beklentisi fiyatlanmaya başladı.

Fed yetkililerinin enflasyonun etkilerinin izleneceği yönündeki mesajları ve faiz artırımının yeniden gündeme gelebileceğine dair sinyaller, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan başlıklar arasında yer alıyor.

ALTIN PİYASASINDA GÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

22 Mayıs 2026 Cuma günü altın piyasasında gram, çeyrek, ons, yarım ve tam altında aynı oranda düşüş yaşandı. Bu kalemlerde değişim oranı -%0,43 olarak kaydedilirken, Ata altın, 14 ayar, 18 ayar ve İkibuçuk altında düşüş -%0,22 oldu.

Cumhuriyet altını ise %0,35 oranındaki artışla negatif tablodan ayrıştı. Bu durum, altın türleri arasında gün içi fiyat hareketlerinin farklılaşabildiğini gösterdi.

ALTIN ALACAKLAR VE SATACAKLAR İÇİN GÜNCEL TABLO NE ANLATIYOR?

Güncel altın fiyatları, piyasada düşüş eğiliminin öne çıktığını gösteriyor. Gram ve çeyrek altında gerilemenin sürmesi, özellikle kısa vadeli fiyat takibi yapan yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Ancak altın piyasasında fiyatlar; dolar endeksi, tahvil faizleri, Fed beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler gibi birçok başlıktan etkileniyor. Bu nedenle güncel altın kurları, anlık değişimlere açık bir görünüm sergiliyor.

SONUÇ

22 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları tablosunda gram ve çeyrek altında düşüş eğilimi öne çıkıyor. Gram altın 6.628,76 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 10.859,35 TL seviyesinde yer aldı. Küresel belirsizlikler, dolar endeksi, tahvil faizleri ve Fed’e yönelik beklentiler altın piyasasını baskılamaya devam ederken, Cumhuriyet altını günün pozitif ayrışan kalemi oldu.