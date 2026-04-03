Grammeşin davasında karar çıktı: Cezada indirim!

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 yılında kadına yönelik istismarı önlemek isterken katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin davasında sanık Hasan Özcan’a 3 ayrı suçtan ceza verildi ancak cezasında indirim uygulandı. Avukatla indirimlere itiraz edeceklerini söyledi.

Bahadır Grammeşin’in davasında Sanık Özcan dün İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Karar duruşmasında Hasan Özcan'a Grammeşin'i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine "iyi hal indirimi" (TCK 62) uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.

Saldırıda yaralanan Grammeşin’in arkadaşı Çağrı Konca'ya karşı ise faile, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, olayın yaralamada kaldığını ifade ederek cezada indirim yaptı ve 12 yıla düşürdü. Mahkeme yine bu suçta sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine indirim yaparak cezayı 10 yıla düşürdü. Olayda yaralanan Halil Bağrıyanık'a karşı da Özcan'a, kasten yaralama suçundan ceza verildi. Bu cezada da indirim uygulanarak hapis cezası 5 seneye düşürüldü. Sanık Özcan’ın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle de tutuklunun haline karar verildi.

‘İTİRAZ EDECEĞİZ’

Duruşmanın ardından BirGün’e konuşan Avukat Begül Kılıççöte, cezalarda uygulanan indirimlere itiraz edeceklerini kaydetti. Avukat Kılıççöte, şunları söyledi: “10 yılı aşkın zamandır bu dava devam ediyor. Sanık Özcan'ın Arnavutluk’a kaçması nedeniyle uzun bir süre sanığın yakalanmasını bekledik. Sanık yakalandıktan sonra da yine yargılama uzun bir süre seyretti. Gelinen aşamada verilen cezalar esasında beklentimize uygundu. Fakat indirim yapılmasını beklemiyorduk. Kabul edebildiğimiz bir durum da değil. Sanık zaten yurt dışına kaçarak kötü niyetini göstermiş oldu. Bu nedenle indirim yapılması kabul edilemez. Biz buna karşı itirazda bulunacağız. Bizim amacımız adaletin sağlanmasıydı. Adalet şu an geç de olsa sağlanmış görünüyor. Dosya İstinaf ve Yargıtay incelemesinden geçecek.”

Davayı takip eden SOL Partili hukukçular da “İyi hal indirimi uygulaması adalet sistemimizin çürümüşlüğünü gösterdi. Karara itiraz ile hukuki sürecin takipçisiyiz” dedi.

YURTDIŞINA KAÇMIŞTI

Grammeşin, 9 Mayıs 2015’te Kadıköy’de kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Olayın adrdından açılan davada, sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özcan ise 17 Mart 2017’deki karar duruşmasında verilen arada firar etmişti. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Özcan’ın firari olması nedeniyle dosyası ayrılmıştı. Firari sanık Özcan, Arnavutluk’ta yakalanmış 2024’te Türkiye’ye iade edilerek tutuklanmıştı. Grammeşin’e yönelik “kasten öldürme” suçundan yargılanan Özcan hakkında Konca’ya yönelik de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı.