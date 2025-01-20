Grammeşin davasında yeni gelişme: Baho’ya adalet sözümüz var

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 9 Mayıs 2015 günü kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin davasında dosya karar aşamasındayken duruşmadan firar eden Hasan Özcan yakalandı.

YENİ SUÇ DUYURUSU

Özcan, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamasında çıkartılan kırmızı bülten sonrası yurtdışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi ve tutuklandı.

Grammeşin’e yönelik kasten öldürme suçundan dolayı devam eden yargılamanın duruşmasında mahkeme Hasan Özcan’ın tutukluluk halinin devamına ve Çağrı Konca’ya yönelik gerçekleştirdiği eylemden dolayı öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında yeni suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Bir sonraki duruşma 16 Nisan 2025 tarihinde saat 13.30’da görülecek.

MÜCADELEMİZİ EKSİLTMEDİK

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan avukat İbrahim Burak Eskici, ‘‘9 yıldır devam eden süreçte hukuk mücadelemizi ve adalet arama isteğimizi hiç eksiltmedik. Nitekim gelinen aşamada sorumluluğu bulunan herkesin yargılanacağı ve ceza alacağı neticesinde de topluma ve özellikle şiddet eğilimli kişilere yönelik emsal teşkil edecek yargı kararları çıkarmak için önemli bir hukuk mücadelesi sergiliyoruz. Yargılamalar ne kadar sürerse sürsün Bahadır Grammeşin’in ölümü ile arkadaşlarının hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet veren olay kapsamında sorumluluğu bulunan herkes hak ettiği cezayı alana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz’’ dedi.