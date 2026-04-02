Grammeşin'in davasında bugün karar bekleniyor

Haber Merkezi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 9 Mayıs 2015 kadına yönelik istismarı önlemek isterken katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin davasında sanık Hasan Özcan bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 13.30’da görülecek dava öncesi avukatlar karar beklediklerini ifade etti.

Dosya karar aşamasındayken firar eden sanık Özcan 2024’te, Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edilmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Garmmeşin’e yönelik “kasten öldürme” suçundan yargılanan Özcan hakkında Grammeşin’in arkadaşı Çağrı Konca’ya yönelik de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı.