Grammy adayı müzisyen Jubilant Sykes oğlu tarafından öldürüldü

Grammy adaylığı da bulunan dünyaca ünlü Amerikalı opera sanatçısı Jubilant Sykes, Kaliforniya'daki evinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçıya yönelik saldırı 8 Aralık Pazartesi akşamı ihbar üzerine polis ekiplerinin adrese intikal etmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri eve girdiklerinde, 71 yaşındaki sanatçıyı bıçaklanma sonucu ağır yaralı halde buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sykes kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ünlü baritonun 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes baş şüpheli olarak gözaltına alınırken Daily Mail'e konuşan mahalle sakinleri, hayatını kaybeden Sykes'ın bölgede yıllardır sevilen, saygın ve yardımsever biri olarak bilindiğini ifade etti. Ancak komşular, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan oğlu Micah Sykes'ın ruh sağlığıyla ilgili problemler yaşadığını ileri sürdü.