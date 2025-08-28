Grammy ödüllü Black Coffee, 11 Ekim’de Türkiye’ye geliyor
Elektronik müzik dünyasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü Black Coffee, 11 Ekim'de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.
Sayısız ödüle layık görülen Black Coffee, BET Ödülünü ve Grammy ödülünü alan ilk Afrikalı DJ ünvanına sahip.
Black Coffee, Cape Town’daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, “Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti” dünya rekorunu kırdı.
Black Coffee, biletler 29 Ağustos 12.00’de Bubilet’te satışa açılıyor.