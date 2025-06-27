Grammy ödüllü Diana Krall, İstanbul'da sahne alacak

Caz müziğinin önemli isimlerinden biri olan Diana Krall, İstanbul'da müzikseverler ile buluşuyor.

Volkswagen Arena'da düzenlenecek konser, 1 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Diana Krall, 10 yıl aradan sonra İstanbul’daki sevenleriyle buluşacak.

Grammy ödüllü sanatçı Diana Krall, eşsiz vokali ve usta piyanistliği ile caz müziğine yön veren bir isim olarak biliniyor. Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, dünya çapında milyonlarca albüm satışı gerçekleştirdi.