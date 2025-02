Grammy ödüllü şarkıcı Roberta Flack hayatını kaybetti

Grammy ödüllü şarkıcı ve piyanist Roberta Flack, yaşamını yitirdi.

'Kıllıng Me Softly' ve 'The First Time Ever I Saw Your Face' şarkıları ile bilinen Flack, 2022’de ALS teşhisi aldığını ve artık şarkı söyleyemediğini duyurmuştu.

88 yaşındaki şarkıcının, ailesinin yanında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Flack’in yakınları "Roberta Flack’in aramızdan ayrılması nedeniyle kalbimiz kırık. Ailesinin yanında huzur içinde öldü" açıklamasını yaptı.