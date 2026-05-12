Grammy ödüllü Secret Garden, 22 Kasım’da İstanbul'da sahne alacak

Norveçli besteci ve piyanist Rolf Løvland ile İrlandalı keman sanatçısı Fionnuala Sherry’den oluşan Secret Garden, 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. İkili, 22 Kasım Pazar akşamı Stagepass ve Musicarium organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyiciyle buluşacak.



1995 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nı neredeyse tamamen enstrümantal bir eser olan “Nocturne” ile kazanarak müzik tarihinde bir dönüm noktasına imza atan Secret Garden, bugüne kadar 3 milyarı aşan dinlenme, 6 milyonun üzerinde albüm satışı ve 113 platin plak elde etti. Billboard New Age listesinde aralıksız 311 hafta kalarak, bu alandaki en uzun soluklu başarı örneklerinden birine imza attı.

Grubun kült eserlerinden “You Raise Me Up”, yüzyılın en çok yorumlanan şarkılarından biri olarak öne çıkıyor. Josh Groban, Il Divo ve Celtic Woman başta olmak üzere 1000’den fazla sanatçı tarafından seslendirilen eser, 40’tan fazla dile çevrildi; Olimpiyat Oyunları’ndan Nobel Barış Ödülü törenine kadar pek çok önemli etkinlikte yer aldı. Rolf Løvland’ın annesinin kaybının ardından yazdığı bu eser, kişisel bir yasın ifadesi olarak ortaya çıktı ve zamanla milyonlarca insan için teselli ve güç duygusuyla özdeşleşen bir klasiğe dönüştü.

İkilinin hem klasikleşen şarkılarını hem de son albümü Songs in the Circle of Time’dan bir seçkiyi geniş bir kadro eşliğinde sahneye taşıyacağı bu özel konserin biletleri, 15 Mayıs Cuma günü satışta.