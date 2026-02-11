Grammy ödüllü The Black Keys İstanbul’a geliyor: “Peaches ‘N Kream World Tour 2026” kapsamında ilk kez sahnede

Grammy ödüllü rock ikilisi The Black Keys, 24 Nisan'da başlayacak ve New York, Chicago, Nashville, Londra, Paris, Milano ve daha birçok şehre uğrayacak olan PEACHES ‘N KREAM DÜNYA TURNESİ '26'yı duyurdu.

Dünyaca ünlü GRAMMY ödüllü rock ikilisi The Black Keys, yeni albümleri Peaches! ile çıktıkları “Peaches ‘N Kream World Tour 2026” kapsamında, Epifoni organizasyonu ile ilk kez İstanbul’a geliyor.

BİLETLER 13 ŞUBAT'TA SATIŞTA

Grup, 15 Eylül 2026 akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Sanatçı ön satışları 12 Şubat Perşembe günü yerel saatle 10:00'da başlıyor. Genel satışlar ise 13 Şubat Cuma günü yerel saatle 10:00'da başlıyor.

The Black Keys öncesi ise, Robert Finley sahnede olacak.

YENİ SİNGLE İLE GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta, The Black Keys, 1 Mayıs'ta Easy Eye Sound/Warner Records aracılığıyla yayınlanacak olan yeni albümleri Peaches!'ten yeni single'ları "You Got To Lose" ile geri döndü.

The Black Keys, geçen yılki No Rain, No Flowers turnesinin ardından tekrar yola çıkıyor. Bu turne kapsamında grup, Kuzey Amerika ve Avrupa genelinde 250.000'den fazla bilet sattı ve Red Rocks Amfitiyatrosu, Los Angeles'taki Greek Theatre, Berlin'deki Zitadelle Spandau ve Londra'daki Alexandra Palace Park gibi ikonik mekanlarda kapalı gişe konserler verdi.

"EN DOĞAL ALBÜM"

Grubun on dördüncü stüdyo albümü olan Peaches!, vokalist Dan Auerbach tarafından 2002'deki ilk albümleri The Big Come Up'tan bu yana grubun "en doğal albümü" olarak tanımlanan, içten ve ham 10 şarkılık bir koleksiyondur. Proje, Auerbach'ın merhum babasının yemek borusu kanseri teşhisi konulmasının ardından, babasının Dan'in Nashville'deki evinde hızla kötüleştiği bir dönemde ortaya çıktı.

“Bir albüm yapmıyorduk. Sadece doğaçlama yapıyorduk, sanki bu bizim içinmiş gibi,” diyor Dan Auerbach. “Gerçekten ilkel, tüm sinirlerin gergin olduğu bir anda, sadece çığlık atıyorduk. Çok şey yaşıyorduk, moralimizi yükseltmeye çalışıyorduk. Sanırım babamın hastalanması beni umursamaz hale getirdi ve bir süreliğine sadece çığlık atmak istedim.”

İlk albümlerine benzer bir ruhla, albüm tüm müzisyenlerin aynı odada, çok az ek kayıtla çalmasıyla kaydedildi ve 2006'daki Magic Potion'dan bu yana grubun kendisi tarafından tamamen mikslenen ilk albüm oldu.

“Her şey, vokaller de dahil olmak üzere, hiçbir ayrım olmadan, tek seferde canlı olarak kaydedildi,” diye ekliyor Patrick Carney. “Mikslemek bir kabustu ama ham ve kirli bir ses elde ettik.”

“Berbat güzeldir,” diye ekliyor Dan.

Peaches! albümündeki şarkılar Bu albüm, Dan ve Patrick'in takıntılı plak koleksiyonculuğu alışkanlığını yansıtıyor; bu alışkanlık son yıllarda devam eden bir dizi Record Hang DJ setli dans partisine dönüştü.

Bu partiler, ikisi için de daha derin bir müzikal arkeoloji dönemini besledi. Dan, "Özellikle plak partilerinde çalmak için 45'lik plaklar arardım," diyor, "ama bazen bir şarkı bulur ve 'Bunu Pat ve benim canlı olarak çalmamız eğlenceli olabilir' diye düşünürdüm."

Peaches! albüm kapağı, grubun kahramanı olan ve 2021 albümleri Delta Kream'in kapak fotoğrafını da yapan Memphis doğumlu fotoğrafçı William Eggleston'ın bir görüntüsüyle resimlendirilmiştir. Bu albümde ayrıca Patrick'in kardeşi Michael Carney, tıpkı erken dönem Black Keys albümlerinde yaptığı gibi, kapağın tasarımını ve sanat yönetmenliğini üstleniyor ve özellikle Brothers albümünün kapağıyla GRAMMY ödülü kazanmıştı.

Peaches! albümü vinil, CD, kaset ve dijital olarak satışa sunulacak

PEACHES! ŞARKI LİSTESİ:

01. Where There's Smoke, There's Fire

02. Stop Arguing Over Me

03. Who's Been Foolin' You

04. It's a Dream

05. Tomorrow Night

06. You Got To Lose

07. Tell Me You Love Me

08. She Does It Right

09. Fireman Ring the Bell

10. Nobody But You Baby