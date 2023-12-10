Granada - Athletic Bilbao maçı, bir taraftarın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi

İspanya La Liga’da Granada ile Athletic Bilbao maçını tribünden takip eden bir taraftar rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası mücadelenin ertelenmesine karar verildi.

İspanya La Liga’nın 16. haftasında Granada ile Athletic Bilbao arasında Nuevo los Carmenes Stadyumu’nda oynanan maçının 17. dakikasında tribünden maçı takip eden bir taraftar rahatsızlık geçirdi.

Sağlık görevlileri tribünde fenalaşan taraftara müdahalede bulunurken, maçın hakemi ise karşılaşmayı durdurdu. Her iki takımın futbolcuları da soyunma odasına gitti.

Taraftar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müsabaka ise ileri bir tarihe ertelendi.