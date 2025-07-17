Grand Kartal Otel davasında ara karar: Mehmet Nuri Ersoy'un dinlenmesi talebi reddedildi

Grand Kartal Otel yangını davasında ara karar açıklandı.

Mahkeme; Kültür ve Turizm Bakanı, Etstur sahibi Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması, Ersoy'un Turizm ve Kültür Bakanı olarak tanık sıfatıyla dinlenmesi taleplerini reddetti.

Mahkeme tarafından alınan ara karara göre tutuksuz sanıklardan itfaiye eri İrfan Acar'ın adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 22 EYLÜL'DE YAPILACAK

Öte yandan tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Bu iki ismin dışında kalan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamı, hakkında ev hapsi adli kontrol tedbir kararı bulunan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamı yönünde karar alındı.

Davanın sonraki duruşması 22 Eylül 2025'te görülecek.