Grand Kartal Otel'deki facia: Halit Ergül’e ait Gazzelle’de 11 kişi gözaltına alındı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

Otel yangını dosyası, soruşturma kapsamında tutuklanan işletme sahibi Halit Ergül’ün sahibi olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Otel’ine sıçradı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül’ün Gazelle Resort ve Spa Otel’inden de 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Grand Otel’in muhasebe personelleri Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel’in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz gözaltına alındı.

4 KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel’de çalışan 4 personel adliyeye getirildi.

Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü