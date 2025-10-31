Grand Kartal Otel'deki yangın faciası: Kararlar açıklandı!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davada kararın açıklandı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı tüm sanıkların savunmalar tamamlandı. Mahkeme Heyeti, tarafların tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) taleplerini reddetti.

Duruşmaya saat 14.00’a kadar ara verildi. Aranın ardından sanıkların son sözleri alındıktan sonra 20’si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezalar açıklandı.

Buna göre, otel sahibi tutuklu Halit Ergül, Emine Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Emir Aras ve Sedat Gülener dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Emir Aras, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbe; diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.

Mahakeme heyeti, cezalarda indirim uygulamadı.

Detaylar geliyor...

DURUŞMADAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın dördüncü günü, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının dinlenilmesiyle başladı.

Duruşmada tutuklu sanık Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Başkanı Emine Ergül Murtezaoğlu’nun avukatı dosyaya giren yeni doktor raporu yönünden kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" ile "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen ek savunma yaptı.

Sanık Ergül’ün avukatı, "Müvekkilimin otelde bir sorumluluğu yoktur. Yangın ilk başladığında ve akabinde odasında uyku halindeydi, yangına müdahale konusunda kendisine düşen bir yükümlülük yoktur. Yaşından dolayı kendisi de yangından bir başkasının yardımıyla kurtulmuştur. Bir eğitim de almadığı için kendisine düşen hususi bir görev bulunmamaktadır. Yangının olası sonuçlarını engellemeye yönelik bir önlem alma yetkisi de yoktur" dedi.

"EMİNE MURTEZAOĞLU HİÇ İŞ HAYATINA KATILMAMIŞTIR"

Ergül ise ek savunmasında "Oradan hasbel kader çıktık. Çok üzgünüm. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum" beyanında bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını da yapan Emine Ergül Murtazaoğlu'nun avukatı, şunları söyledi:

"Babasından kalan otelde anonim şirkette 5 ortak bulunması zorunluluğu nedeniyle kendisi ve kızlarını ortak göstermiştir. Fiili yöneticisi değildir. Otel ile eşi Halit Ergül ilgilenmektedir. Gözü ileri seviyede görmemektedir. Bu yüzden de hiç iş hayatına katılmamıştır. Müvekkilim evlendiğinde de çocuklarına bakarak yaşamına devam etmiştir. Şirketin yönetimi konusunda bir yetkileri yok. Müvekkilim ve kızlarının emir ve talimat verme gibi fiili bir durumları da yoktur. Tüm yetkiler eşindedir. Yangın eksikliklerine dair bir bilgisi yoktur. Tahliyesini istiyorum."

"BAKANLIK BİR EKSİKLİK BULAMAMIŞ"

Tutuklu sanık Grand Kartal Otel sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, şu iddialarda bulundu:

"Benim şirketim bünyesinde 300 kişi çalışıyor. Hepsini tanımam mümkün değil. Otel pek çok kamu kurumlarınca defalarca denetlendi. Otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak bir değişiklik yapmadım. AYGAZ bu olayda en büyük etken. AYGAZ yetkilileri burada olmalı. Kendi kendine sönecek bir yangın AYGAZ yüzünden bu hale gelmiştir. Sigorta şirketi de oteli denetledi eksiklik bulamadı. Ben nasıl bulayım. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, can ve malımızı korumakla yükümlü olan Bakanlık bir eksiklik bulamamış, bize bir eksiklik bildirilmedi, bildirilseydi eksiklikleri kapatırdım. Onların göremedikleri eksiklikleri benim görmem mümkün değil. Keşke oteli kapatsalardı da bunlar olmasaydı. Keşke ben bunları tahmin edebilseydim de oteli kendim kapatsaydım. Ben bir doğa ve hayvan severim. Bir ağaç için projeyi değiştirdim, kuşlar ölmesin diye düğün organizasyonu kabul etmedim.

"YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK SORUMLULUK BENDEDİR"

Yangının bu kadar büyük çaplı olacağını düşünmediğim için Zeki Yılmaz ile konuşmamda ‘yangın söndü mü’ diyorum. Ben burada bu kadar büyük çaplı bir olay olabileceğini düşünemedim. Kendi araçlarımızı çıkarttığımız da tekrar tekrar gündeme gelmiştir. Jandarma ile araçlarımızı çıkarttık. ‘12’nci katta ailesi ile misafirleri güvenle kalıyor’ denildi öyle olmadığı ortaya çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak sorumluluk bendedir. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Çocuklarım ve eşim sadece tatillerde gelirdi. Ben bu olayı öngöremedim. Öngörsem ne eşimin, ne çocuklarımın ne torunlarımın ne de misafirlerimin orada kalmasına izin vermezdim. 25 yıldır böyle bir olay yaşamadığım için kendimi güvende hissediyordum. Ben çok üzgünüm. Tutuksuz yargılanmak istiyorum."

"MEVCUT OTELİN SAVUNACAK BİR NOKTASINI GÖREMİYORUM"

Ergül’ün avukatı ise savunmasında şunları dile getirdi:

"Mevcut otelin savunacak bir noktasını göremiyorum. Bunu yapamayacağım. Ancak bir itfaiye notu üzerinden mütalaa şekillenmiştir. Burada mimari anlamda ciddi sıkıntı vardır. LPG sisteminde sıkıntı vardır. Bir iş insanı mimar değilse, mühendis değilse alt yapıdakileri denetlemek zorundadır. Burada en alttaki insanlar getirilmiştir Faysal bunlardan biridir ancak en üstüne bakmak lazım. Bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve FQC sigorta şirketidir. Bu kadar denetim merkezi zincirinde itfaiye eri, iş güvenliği uzmanı mı sorumlu. Ama aynı gün Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de denetim yapmış. Onlar daha yetkili ve bilgililer. Eksiklikler müvekkilime eksiksiz bir şekilde bildirilmiş mi?

"TÜM DELİLLER TOPLANDIKTAN SONRA HER ŞEY DAHA NET ORTAYA ÇIKARIRDI"

Emir Aras, ‘Ben Bakanlığın denetim raporunu attım. İtfaiye eri raporunu da arayarak söyledim’ diyor. İtibar görmemiş itfaiye erin raporunu çünkü aynı gün Bakanlığın yaptığı denetim daha etkin görülmektedir. Müvekkilim pek çok eksik hususu dosyada öğrendi buna rağmen her şeyi çıktı ve açıklamaya çalışarak ‘yöneticisi benim’ dedi. Bütün kurumlara davalar açıldıktan ve tüm deliller toplandıktan sonra yargılamanın yapılması her şeyi daha net ortaya çıkarırdı. Bakanlıklar konusunda tüm deliller toplanmadan bugün o sanık koltuğunda Halit oturur yarın başka biri. Gerçek faili ortaya çıkarmadaki tıkanıklık adalete gölge düşürür. Kendini denetleyen mekanizmalara güvenerek mevcut riskleri öngöremeyen müvekkilimin yargılanması, kurumlardaki sorumluların yargılanacağı dosyaların birleştirilmesi ile hukuki olur. Bilmediği, öngörmediği bir şeyden kusuru bulunamaz müvekkilimin. Bu aşamada beraat talep ediyorum."

NELER YAŞANDI? Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istendi.