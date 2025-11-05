Grand Kartal Otel'den ders alınmadı: Denetlenen otel sayısı 3 bin azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM’ye sunulan 2026 Yılı Bütçe Teklifi’nde, bakanlığın faaliyetlerine ilişkin de veriler yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, denetlenen turizm tesisi sayısı geçen yıl 7 bin 380’di. Bu yıl 4 bin 200 tesisin denetlenmesi planlanıyordu. Ancak yıl sonunda gerçekleşmenin 3 bin 750 tesis olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef 4 bin tesisin denetlenmesi. 2027’de 4 bin 300, 2028’de 4 bin 700 tesisin denetlenmesi öngörülüyor. Turizm işletmesi belgesi düzenlenen tesis sayısı geçen yıl 22 bin 88’di. Bu yıl 25 bine, gelecek yıl da 25 bin 300’e çıkması bekleniyor.

78 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Grand Kartal oteli yangını faciasında itfaiye denetimi sonucunda yetersizlikler tespit edilmiş, daha sonra otel sahiplerince denetimin iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

Bolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında denetimle ilgili yetki tartışması yaşanmıştı. Danıştay, kamu görevlilerinin sorumluluğu yönünden soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kaldırmış, böylece yangından sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmasının önü açılmıştı.

Verilere göre, turizm gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2024’te yüzde 5’ti. Bu yıl yüzde 4.3’e inmesi bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise yüzde 4.2. Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı geçen yıl 62.3 milyondu. Bu yıl 65 milyona çıkması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise 69 milyon.

Yurtdışından tur operatörleri aracılığıyla gelen ziyaretçilerin paket tur harcamaları geçen yıl 17.4 milyar dolardı. Bu yıl sonunda 18.1 milyar dolar olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise 19.5 milyar dolar. Yurtiçi seyahat sayısı geçen yıl 55 bin 368’di. Bu yıl sonunda 71 bin 363’e çıkması öngörülüyor.

Ziyaretçi başına ortalama harcama geçen yıl 959 dolardı. Bu yıl bin dolar olarak planlanmıştı. Ancak yıl sonu gerçekleşmenin 985 dolar olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef 996 dolar.