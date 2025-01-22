Grand Kartal Oteli'nin yangın merdivenleri görüntülendi
76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'nin yangın merdivenleri görüntülendi
76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın merdiveni facianın ardından görüntülendi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.
Habertürk gazetesi yangın sonrasında otelin içinden çekilen görüntülerde yangın merdivenlerine yer verdi.
Yangın merdiveninin 10'ar metre aralıklarla inşa edildiği ortaya çıktı.