Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Çalışanları suçlayıp, kendini savunmuş!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu Grand Kartal Otel'de salı gecesi 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın faciasında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan biri olan otel sahibi Halit Ergül’ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Halit Ergül, ifadelerinde özellikle aşçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlilerini suçladı.

GÜVENLİK, AŞÇI VE ELEKTRİKÇİYİ SUÇLADI

Aşçıbaşının mutfaktaki elektrikli aletlerden sorumlu olduğunu, yangın ikaz butonlarının kontrolünün ise otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını belirtti.

Güvenlik görevlilerinin ise otel içinde 24 saat boyunca devriye gezdiklerini ve yangın durumunda alarmları çalıştırmakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Ergül ayrıca, oteldeki yangın önlemleri konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile yıllık sözleşmeler yaparak, düzenli denetimler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu denetimler sırasında oteldeki yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair bir bilgi verilmediğini belirterek, 2007 yılında inşa edilen otelin o dönemde geçerli olan mevzuata uygun yapıldığını iddia etti.

Halit Ergül - Grand Kartal Otel’in sahibi / DHA

YANGIN ALARMI DIŞARIDAN

Otelin elektrikçisi Hüseyin Özer ise, kendisinin sadece verilen görevleri yerine getirdiğini, yangın alarm ve koruma sistemlerinin dışarıdan taşeron bir firma tarafından yönetildiğini belirterek suçlamaları reddetti. Özer, bu sistemlerle ilgili herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadığını, ilgili detayların otel yönetimi veya teknik müdür tarafından bilindiğini ifade etti.

Halit Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu da açıklarken, savcılık tarafından tutulan ifade tutanağında, otelin sürdürülebilir turizm belgesi aldığı ve bu belgenin geçerliliğinin 2025 yılına kadar sürdüğü belirtildi. Yangınla ilgili olarak otelin her iki yılda bir yangın tatbikatı yaptığı, bu tatbikatlarda tüm personelin katıldığı ve otelin yangın anında nasıl tahliye edileceğini gösteren kaçış planlarının bulunduğu, bu planlar doğrultusunda otelde yönlendirici ışıklı tabelaların mevcut olduğu ifade edildi. Ancak yangın sırasında alarm sisteminin büyük ihtimalle hasar gördüğü ve çalışmadığı, duman dedektörlerinin ise devreye girdiği bildirildi.