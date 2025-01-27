Grand Kartal Otel’in sahibi ormana çökmüş: Araziyi 13 kat büyütmüş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma devam ederken, işletme sahibi Halit Ergül'ün, Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel’i orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; Bolu Gölcük yakınlarındaki ormanın hemen dibindeki 16.5 dönüm arsaya Gazelle Resort Otelini kurup işleten patronlar, otel arazisinin 13 katı büyüklüğündeki orman arazisini kısa sürede telle çevirip rant kapısına dönüştürdü.

Karacasu ve Emen köylüleri, yollarıyla tarla ve meralarının otel tarafından gasp edildiğini, devletin de patronların tarafında yer aldığını söylediler.

BELEDİYEDEN SATIN ALDI

Mağdur edilen köylülerle belediye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Grand Kartal Otel ve Turizm A.Ş, 2005 yılında orman sınırında bulunan 16.500 metrekare araziyi AKP’li Karacasu Belediyesi’nden satın alıp Gazelle Resort Otel Spa isminde 5 yıldızlı termal bir otel inşa etti.

2012 yılında işletmeye açılan otele bu alan dar geldi, hemen yanı başındaki ormana göz dikildi.

Bu orman alanına otoparklar, gezi ve oyun alanları yapıldı. Böylece yaklaşık 20.000 m2’lik orman işgal edilmiş oldu.

MESİRE ALANI İLAN EDİLİP KİRALANDI

Yetmedi, bu sefer köylülerin yol, mera ve tarla olarak kullandığı yerleri de içine alan devasa ormana göz dikildi. Bu amaçla Orman Bakanlığından, komşu ormanın bir bölümünün ‘mesire alanı’ ilan edilip kendilerine kiraya verilmesi istendi. Bu talep hemen kabul edildi.

Ardından Bakan imzalı çıkan yeni kararlarla Yarenlerdere ismindeki kiralık mesire alanı 2022 sonunda 200.000 m2’ye kadar çıkartıldı. Etrafı tel örgüyle çevrilip halktan koparılan bu ormanlık alan sadece otel müşterilerinin kullanabildiği, içinde ATV yolları ve gezi ve eğlence alanlarının olduğu rant kapısına dönüştürüldü.

Yıllardır önce tarlalarının şimdi de kendilerinin kullandığı mera ve tarlaları ellerinden alınan köylüler oteli devlete şikayet etti. Ancak sonuç değişmedi. Mağdur köylüler, “Otel sahibinin gücü Bolu’yu aştı, Ankara’ya ulaştı. Yolumuz, meramız, tarlalarımız gasp edildi” dedi ve devam etti:

“Otelin patronu ormanı devletten kiraladığını söyleyip kendini kurtarmaya çalışıyor. Ancak devleti yönetenlerin adeta otel patronunun emrinde olduğunu herkes biliyor. 2B yasası mera ve tarlalarımızı satın alma hakkı veriyor. Ancak bu hakkımız da siyasi güç kullanılarak gasp edildi.”

YANAN OTEL NASIL 12 KATA ÇIKTIYSA, TARLALAR DA ÖYLE GİTTİ

Yanan Grand Kartal ile Gazelle Otel’in sahiplerinin aynı zamanda Gölcük Tabiat Parkı’ndaki restoranı da işlettiğini bildiren köy sakinleri, “Devleti yönetenler bu patronların yanında. 3 katlı Grand Kartal’ı 12 kata çıkaran güç ile tarlalarımıza el koyan güç aynı güç” diyerek isyan etti.

Köylüler şunları söyledi: “Kartalkaya’da 78 kişinin korkunç şekilde can verdiği otelin 12 kata çıkmasına engel olamayan devlet bizim tarlalarımıza el konulmasını da önleyemiyor. Kimi kime şikâyet edeceğiz? Dedemizden kalan yerlere ne biz girebiliyoruz ne de hayvanlarımız.”