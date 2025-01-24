Grand Kartal yangını: 8 kişi tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin can verdiği yangın felaketiyle ilgili aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu gözaltında bulunan 8 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.
Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı.
Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.