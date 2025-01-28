Grand Kartal yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan partiler tarafından Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangın faciasının araştırılması için ortak önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

TBMM Genel Kurulu 29 Ocak saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.