Gratis'ten İstanbul'daki saldırı sırasında çekilen videolarla ilgili açıklama: 4 kişinin işine son verildi

İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen saldırı sırasında kaydedilen ve ardından sosyal medyada dolaşıma giren videolarda, polis ekiplerine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatılırken Gratis'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Gratis, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bir kısmının çalışanlarına ait olduğunu belirlediğini duyurdu. Şirket, olaya karıştığı tespit edilen dört kişinin iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Açıklamada, olay sonrası sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve paylaşımların incelemeye alındığı belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu içeriklerin şirket çalışanları tarafından kayda alındığı ve kurum değerleriyle bağdaşmayan ifadelerle paylaşıldığı tespit edildiği ifade edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI DA VERİLDİ

Gratis, olaya dolaylı olarak dahil olduğu değerlendirilen diğer kişiler hakkında da hukuki inceleme süreci tamamlanana kadar görevden uzaklaştırma kararı alındığı aktarıldı.

Gratis'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde gerçekleşen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; teröre karşı duruşumuzun tartışmasız olduğunu ve milli değerlerimizin her koşulda önceliğimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz.

Ülkemizin güvenliği için görev yapan emniyet güçlerimizin daima yanında olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz.

Söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar tarafımızca derhal incelemeye alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu içeriklerin kurumumuz çalışanları tarafından kayda alındığı ve kurumumuzun değerleriyle kesinlikle bağdaşmayan ifadelerle paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Gratis olarak; terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa ve söyleme asla ve hiçbir koşulda tolerans göstermeyeceğimizi açıkça belirtiriz.

'İŞ AKİTLERİ DERHAL FESHEDİLDİ'

Bu kapsamda, söz konusu eylemde yer alan ve içeriğin oluşumuna dahil olan dört kişinin iş akitleri derhal feshedilerek şirketimizle tüm ilişkileri kesilmiştir. Soruşturma halen devam etmekte olup, konuya dolaylı olarak dahil olduğu değerlendirilen diğer kişiler ise haklarındaki hukuki inceleme süreci tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılmıştır.

Kurumumuz bünyesinde bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan, milli değerlerimizle çelişen ve kamu vicdanını yaralayan hiçbir tutuma taviz verilmesi söz konusu değildir.

Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuyla paylaşır; benzer durumlara karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı bir kez daha güçlü şekilde vurgularız.

Varlıklarını her zaman yanımızda hissettiğimiz kahraman Türk polisine ve tüm güvenlik birimlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederiz."