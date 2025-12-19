Green Card iptal mi? Green Card çekilişi neden iptal edildi? ABD'den Green Card açıklaması

Green Card çekilişi ile ilgili son dakika gelişmeleri, milyonlarca başvuru sahibini yakından ilgilendiriyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın ardından “Green Card iptal mi?” ve “Green Card çekilişi neden durduruldu?” soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. ABD’den gelen resmi açıklamalar, Diversity Visa (DV1) programının geleceğine dair belirsizliği artırdı.

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ İPTAL Mİ, DURDURULDU MU?

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Green Card olarak bilinen Diversity Visa (DV1) programının geçici olarak durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte Green Card başvurularının süresiz olarak askıya alındığı bildirildi.

Yetkililer, programın ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin henüz net bir tarih paylaşmadı. Bu nedenle Green Card çekilişi şu an için iptal edilmemiş olsa da, belirsiz bir süreyle durdurulmuş durumda bulunuyor.

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem’in açıklamalarına göre, kararın arkasında güvenlik gerekçeleri bulunuyor. Noem, 13 Aralık tarihinde Brown Üniversitesi’nde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dikkat çekti.

Açıklamada, saldırganın 2017 yılında Diversity Visa (DV1) programı aracılığıyla ABD’ye giriş yaptığı ve Green Card aldığı belirtildi. Noem, bu durumu işaret ederek, “Bu kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN DV1 PROGRAMI İÇİN NET TALİMAT

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı. Noem, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başkan Trump’ın talimatı üzerine, daha fazla Amerikalının zarar görmemesi için USCIS’e DV1 programını derhal durdurma talimatı veriyorum.”

Noem ayrıca, geçmişte DV1 programı kapsamında ABD’ye giren bir DEAŞ teröristinin New York’ta gerçekleştirdiği saldırıyı da hatırlatarak, programın uzun süredir güvenlik tartışmalarının merkezinde olduğunu dile getirdi.

GREEN CARD BAŞVURULARINDA REKOR GECİKME

Green Card başvuruları normal şartlarda her yıl Ekim ayının başında başlıyordu. Ancak bu yıl başvurularda rekor düzeyde bir gecikme yaşandı. Milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman açılacağını merak ederken, ABD’li yetkililerden net bir takvim paylaşılmamıştı.

Yetkililer, gecikmenin nedenlerinden biri olarak sistem değişikliğini gösterdi. Bu yıl ilk kez Green Card başvuruları için 1 dolarlık kayıt ücretinin uygulanmasının planlandığı da belirtilmişti.

DV PROGRAMI KAÇ KİŞİYE GREEN CARD VERİYORDU?

Diversity Visa (DV) programı kapsamında her yıl yaklaşık 50 bin kişiye ABD’de sürekli ikamet hakkı tanınıyordu. 2025 çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuş, kazananlar ve eşleri dahil edildiğinde 131 binden fazla kişi Green Card hakkı elde etmişti.

Green Card kazananlarının ABD’ye giriş yapabilmesi için ayrıntılı güvenlik soruşturmalarından geçmesi gerekiyor.

ABD GÖÇ POLİTİKASINDA SERTLEŞME SÜRECİ

Washington yönetimi, son dönemde göç politikalarını önemli ölçüde sertleştirdi. Beyaz Saray yakınlarında ve üniversite kampüslerinde yaşanan saldırıların ardından, Trump yönetimi göç sisteminde köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda, “endişe kaynağı ülkelerden” gelen yabancılara daha önce verilmiş Green Card’ların da incelemeye alındığı açıklandı. Ayrıca, seyahat yasağı kapsamındaki ülkelerin sayısı genişletildi.

Green Card iptal mi?

Green Card tamamen iptal edilmedi ancak Diversity Visa (DV1) programı süresiz olarak durduruldu.

Green Card çekilişi neden durduruldu?

ABD yönetimi, güvenlik gerekçeleri ve son saldırılar nedeniyle DV1 programını askıya aldı.

Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

ABD yetkilileri, başvuruların yeniden ne zaman açılacağına dair henüz bir tarih açıklamadı.

DV programı yılda kaç kişiye Green Card veriyordu?

Program kapsamında her yıl yaklaşık 50 bin kişiye sürekli ikamet hakkı tanınıyordu.