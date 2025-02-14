Green Transfo’da işçiler kazandı

Haber Merkezi

Kocaeli’de faaliyet gösteren Green Transfo Energy fabrikasında, 51 gündür devam eden grev, işçilerin kazanımıyla sona erdi. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerinde, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri iki gün boyunca sürdü. Uzun saatler devam eden müzakerelerin ardından anlaşma sağlandı.

İŞÇİLER OYLAMA YAPTI

Toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce süreç işçilere aktarıldı ve görüşleri alındı. İşçilerin katılımıyla yapılan oylamada, büyük çoğunluk sözleşmenin imzalanması yönünde karar verdi. Oylamanın ardından toplu iş sözleşmesi dün imzalandı.

‘BİZ KAZANDIK’

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 51 gündür süren grevde direnen işçilerin kazandığı vurgulandı. Açıklamada, “Bu süreçte bizimle olan, dayanışmalarını esirgemeyen tüm emek dostlarına teşekkür ederiz” denildi. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte grev sona ererken, işçilerin işbaşı yapacağı belirtildi.