GREENCITIES Projesi, İPA Kampüs'te kamuoyuna duyuruldu: İstanbul'dan Karadeniz'e bir model

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Daha Yeşil Şehirler İçin İş Birliği Greencities Projesi, hayata geçiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde hızla artan kentleşme ve sanayileşme sonucu ortaya çıkan çevresel sorunlara, planlı, yaşanabilir, yeşil alanlar üreterek cevap vermeyi amaçlayan projenin detayları, proje ortağı yerel yönetim birimlerinin de katılımıyla İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüs’te düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

BİR METABOLİZMA OLARAK KARADENİZ

GREENCITIES Projesi ile doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği ile dinamik bir ekosisteme sahip olan Karadeniz Bölgesi ekosisteminin korunması, iklim krizine karşı dayanıklılığının artırılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanıyor.

Projede, Karadeniz'in kentsel ve çevresel yapısına uygun yeşil alanların oluşturulması, mevcut biyoçeşitliliğin ve ekosistemin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, bölgenin ekolojik dengesini korumak ve kentlerin doğayla uyum içinde gelişmesi konusunda yeşil alanlar üzerinden modeller geliştirilecek.

AYAMAMA YAŞAM VADİSİ

İstanbul'dan Karadeniz'e Bir Model 2023'te açılan Ayamama Yaşam Vadisi, dere ıslah bölgesi olarak dönüştürülen ve yeşil bir yaşam alanına evrilen önemli bir model olarak diğer proje ortakları tarafından ele alınacak.

İPA'nın öncülüğünde yürütülen bu süreçte, partnerler kendi bölgelerinde parkları oluştururken Ayamama Yaşam Vadisi'nin deneyim ve uygulamalarını değerlendirecek. Yaşam Vadileri konsepti, Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir yeşil alanların oluşturulmasına rehberlik edecek bir model olacak.

Bu proje sürecinde, İstanbul Planlama Ajansı, Ayamama Yaşam Vadisi'nin çevresel ve toplumsal etkilerini kapsamlı bir şekilde raporlayarak değerlendirecek. Elde edilen veriler, projenin diğer şehirlerdeki uygulamalarında bir model olarak kullanılacak. Bu konseptin Karadeniz'in diğer kentlerinde de uygulanması hedefleniyor.

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER

İklim Değişikliği ile Mücadelede Uluslararası İş Birliği Proje, İstanbul Planlama Ajansı liderliğinde, Gürcistan'dan Zugdidi Belediyesi, Yunanistan'dan Kalamaria Belediyesi ve Romanya'dan Köstence Belediyesi ile birlikte yürütülüyor. Bu kapsamda, atıl alanların yeşil alanlar olarak yerel halkın talepleri ve değerlendirmeleriyle uzmanlar tarafından tasarlanarak halkın kullanımına açılacak.

Yeşil alanların oluşturulmasının ardından planlı yeşil alanların eş zamanlı olarak ekolojik ve toplumsal etkileri araştırılacak. Daha Yeşil Şehirler İçin İş Birliği projesinde oluşturulan yeşil alanların uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Projenin önemli unsurlarından biri olan çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla her belediye proje sürecince yerel topluluklarla birlikte atölyeler, eğitimler, etkinlikler ve konferanslar düzenleyecek.

Böylece, GREENCITIES Projesi, Karadeniz bölgesinde daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler oluşturmayı hedefliyor