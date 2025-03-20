Greenpeace, ABD'li petrol şirketine milyonlarca dolar tazminat ödeyecek

Greenpeace, "North Dakota boru hattı protestoları" nedeniyle Energy Transfer şirketine milyonlarca dolar tazminat ödeyecek.

ABD'nin North Dakota eyaletindeki jüri, boru hattının içme suyu kaynaklarının yakınlarından geçmesini engellemeye yönelik 2016-2017'de düzenlenen "Standing Rock" protestolarındaki rolüne ilişkin Greenpeace hakkındaki kararını açıkladı.

Petrol ve doğalgaz alanında da yatırımları bulunan proje sahibi Energy Transfer şirketinin açtığı davada jüri, "iftira, tahribat ve mal hasarından" sorumlu tuttuğu Greenpeace'in 660 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine hükmetti.

Şirket, kararı "zafer" olarak nitelendirirken Greenpeace ise itiraz edeceklerini ve mücadelelerinin bitmediğini açıkladı.

TRUMP, PROJENİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTI

North Dakota'da yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolar harcanan ve endüstrileşmiş eyaletlerde üretimle istihdama olumlu katkı yapması öngörülen petrol boru hattı projesi, 2016-2017'de Amerikan yerlileri ve çevreciler ile ABD hükümetini karşı karşıya getirmişti.

Boru hattının Kızılderili kabilelerin yaşam alanını, temiz su kaynaklarını ve atalarının mezarlarını tehdit ettiği belirtiliyor. Yerliler, boru hattındaki olası petrol sızıntısının Missouri Nehri'nin su kaynaklarını kullanan bölge halkının ve milyonlarca Amerikalının hayatlarını tehlikeye sokabileceğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde North Dakota petrol boru hattı için başkanlık kararnamesi imzalayarak bu projelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştı.