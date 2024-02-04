Greenwich Gözlemevinin ilk saat başı sinyallerini yayımlamasının üzerinden 100 yıl geçti

Astronomi ve navigasyon tarihinde önemli rol oynayan İngiltere'nin başkenti Londra'daki "Greenwich Gözlemevi", 5 Şubat 1924'te günün her saatinin başlangıcında ilk saatlik sinyalleri yayımladı.

Avrupalılar, dünyayı keşfetmek ve diğer ülkelerle ticaret yapmak için denizlere açıldıkça, boylamın nasıl ölçüleceği dahil navigasyon, haritacılık ve zaman tutmaya yardımcı olacak yeterli miktarda ve doğrulukta astronomik bilgiye ihtiyaç duydu. Bu ihtiyaç da İngiltere Kralı 2. Charles tarafından 1675'te Greenwich Gözlemevinin kurulmasına yol açtı.

Dünyanın başlangıç meridyeninin bulunduğu varsayılan, başkent Londra'daki Greenwich'in "0 noktası" olarak kabul edilmesinin hikayesi ise yaklaşık 140 yıl öncesine uzanıyor.

Coğrafya derslerinde ve kitaplarında enlem ve boylam konusu anlatılırken sıkça adı geçen ve birçok kişiye yabancı olmayan Greenwich semti, Londra'nın güneyinde Thames Nehri kenarında bulunuyor.

İngiltere'nin birçok semti gibi yeşil alanlar ve parklarla çevrili Greenwich'in dünya genelinde tanınmasını sağlayan yer ise Greenwich parkının içinden yürüyerek ulaşılan dünyaca ünlü gözlemevi olarak biliniyor.