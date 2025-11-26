Greta'nın yeşil boya eylemine Venedik'e giriş yasağı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Extinction Rebellion üyesi aktivistler, hafta sonu Venedik’te kentin simgesi Büyük Kanal’ın suyunu neon yeşili bir boya ile renklendirerek iklim krizine dikkat çekti. Greta Thunberg ve eyleme katılan 35 aktivist eyleme katıldığı için 150 euro para cezasına çarptırıldı ve 48 saat boyunca şehre giriş yasağı aldı.

Extinction Rebellion’ın açıklamasına göre protesto, Brezilya’da düzenlenen Cop30 iklim zirvesinin kapanış gününe denk getirilerek dünya liderlerinin “yetersiz iklim politikalarını görünür kılmak” amacıyla planlandı. Aktivistler, Rialto Köprüsü’ne “Stop Ecocide / Ekosid Durdurulsun” yazılı büyük bir pankart asarken, kırmızı kıyafetler ve yüzlerini kapatan tüllerle şehrin turistik noktalarında sessiz bir yürüyüş düzenledi.

"MEŞRU BİR EYLEM"

Kanalın neon yeşiline dönüştürülmesi kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu. Extinction Rebellion, kullanılan boyanın çevreye zararsız olduğunu belirtirken, grup, protestonun tamamen iklim gündemine odaklandığını vurguladı.

Venedik’in bağlı olduğu Veneto Bölgesi Valisi Luca Zaia, eylemi “Venedik’in tarihi mirasına ve kırılgan yapısına saygısızlık” olarak nitelendirdi. Boyanın çevre dostu olduğu iddia edilse bile böyle bir müdahalenin risk barındırdığını savunan Zaia’ya karşın, bazı turistler protestonun iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına işaret eden “meşru bir eylem” olduğunu söyledi.

Aynı tür boya ve protesto biçimi, Extinction Rebellion, eş zamanlı benzer protestoların Cenova, Padova, Torino, Bologna ve Taranto dahil on İtalyan kentinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Eylem, hem çevreciler hem yerel yetkililer hem de turistler arasında geniş bir tartışma yarattı.