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Greta Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattı

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattıklarını bildirerek, "Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor" dedi.

Dünya
  • 20.10.2023 16:34
  • Giriş: 20.10.2023 16:34
  • Güncelleme: 20.10.2023 16:37
Greta Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattı

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattıklarını duyurdu.

Thunberg, sosyal medya platformu X'ten "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz" paylaşımında bulundu.

Thunberg, "Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

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