Greta Thunberg, İtalya'daki genel greve katıldı

İsveçli aktivist Greta Thunberg, Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin bütçe planlarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla İtalya'da ilan edilen genel greve Cenova’da katıldı.

Thunberg grev kapsamında Filistin’e destek için düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Filistin toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese’le birlikte yürüdü. Yunanistan solunun önemli isimlerinden Yanis Varoufakis de eyleme katılanlar arasındaydı.

On binlerce kişinin yer aldığı genel grev, 28 Kasım’da sendika USB’nin çağrısıyla başlayan ve ulaşım sektörünü etkileyen grevle açılan iki günlük eylemlerin kapanışı niteliğini taşıdı.

COBAS, USB, SGB ve CUB dahil sendikalar bugün sağlık, eğitim ve diğer temel hizmetlere daha fazla yatırım ile askeri harcamalarda azalma talep etmek için kitlesel seferberlik çağrısı yaptı.