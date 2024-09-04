Greta Thunberg, Kopenhag'daki Gazze eyleminde gözaltına alındı

İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiği sırada gözaltına alındı.

Thunberg'in gözaltına alındığını eylemi organize eden öğrenci grubu duyurdu.

Danimarkalı bir polis sözcüsü, Reuters haber ajansına konuya ilişkin bilgi vererek, yaklaşık 20 kişinin Kopenhag Üniversitesi'ndeki bir binaya girişleri engellemesinin ve üç kişinin binaya girmesinin ardından altı kişinin olay yerinde gözaltına alındığını doğruladı.

Fakat polis sözcüsü, gözaltına alınan kişilerin kimliği hakkında bilgi vermedi. İşgale Karşı Öğrenciler platformundan bir sözcü, Reuters'a yaptığı açıklamada, Thunberg'in polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Danimarka'nın 'Ekstra Bladet' gazetesi de Greta Thunberg'in ellerinin kelepçeli olduğunun görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.