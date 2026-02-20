Grev 19'uncu gününde: Öğretmenler, İtalya Büyükelçiliği önünde

BirGün/Ankara

Tez-Koop-İş’te örgütlü Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin ücret adaletsizliği ve “kölelik koşulları”na karşı başlattığı grev 19’uncu gününde sürerken sendikanın Ankara şubeleri İtalya Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Büyükelçilik önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 3 No.lu Şube Başkanı Cemal Yarga okudu. Kurum içinde yıllardır süren eşitsizliği, çifte standardı ve emek sömürüsünü gözler önüne seren Yarga, İtalya makamlarını kendi mevzuatlarına ve evrensel işçi haklarına uymaya davet etti. Milli Eğitim Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını da sermayenin değil kendi ülkesinin eğitim emekçilerinin safında durmaya çağıran Yarga, “İki gün önce İstanbul’da İtalya Başkonsolosluğu önündeydik! Bugün buradan, İtalya Büyükelçiliği önünden bir kez daha ifade ediyoruz. Grevimizin haklı ve meşru olduğunu uluslararası arenada da ifade etmeye devam edeceğiz. Grev alanımızdaki arkadaşlarımızın azimli ve kararlı duruşlarından aldığımız güçle Ankara’nın kalbinden, İtalya Büyükelçiliği aracılığıyla İtalya Hükümetine, ülkemizin Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz: Bu eşitsizliğe ve adaletsizliğe çözüm olmak sizlerin de sorumluluğudur!” dedi.

Özel İtalyan Lisesi Öğretmenleri adına konuşan edebiyat öğretmeni Sabri Ergül, “Onurumuz için, öğrencilerimizin nitelikli öğretmenlerden eğitim alabilmesi için mücadele etmeyi tercih ettik” diyerek şöyle konuştu:

“Son dört yıldır okulun İtalyan yönetimi sorunlarımızı çözmek için hiçbir adım atmadı. Görüşme taleplerimizi defalarca reddetti. Sorunlarımızı her şeye rağmen dile getirdiğimizde okulun İtalyan müdürünün masaya yumruğunu vurarak ve bağırarak bizi odasından kovduğu durumlarla karşılaştık. Buna rağmen yönetimin baskısı karşısında boyun eğmedik. Taleplerimizi dile getirmeye devam ettik. Maalesef sorunlarımızın çözümüne yönelik bir adım atılmadığı gibi dozu artan aşağılama ve hakaretlere maruz kaldık. Bu süreçte kazanım elde edemezsek onların bu ayrımcı tutumları artarak devam edecek ve bizler de kendi ülkemizde 3. sınıf vatandaş durumuna düşeceğiz.

Okulun İtalyan yönetimi ne yazık ki bize grev yapmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Bugün Özel İtalyan Lisesinde bin saati aşkın ders boş geçiyorsa, öğrencilerin güvenliği nöbetçi öğretmen olmadığı için tehlike altındaysa bunun tek sorumlusu okul yönetimidir. Kendilerine bir kez daha sorunlarımızı ivedilikle çözmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bize sunulacak çözüm önerilerinin resmi bir şekilde sendikamıza iletilmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz.

Mücadele etmek, kayıptan çok kazanımı olan bir eylemdir. Mücadele etmek, kazanıma ulaşmanın tek yoludur. Uzun zamandır verdiğimiz bu mücadele, öğrencilerimize ve bize daha iyi imkânlar sunmayı amaçlamaktadır. Yaşadığımız sorunların kaynağı bellidir, çözümün ne olması gerektiğini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

Basın açıklaması, İstanbul’da, grev çadırında direnen Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerine gönderilen selam, sloganlar ve alkışlar eşliğinde sona erdi.