Grev alanları farklı, emek talepleri ortak

Emek Servisi

Petrol-İş’te örgütlü işçilerin üç ayrı işyerinde başlattığı grevler devam ediyor. As Plastik işçileri İstanbul Hadımköy’de, Elba Bant işçileri Tekirdağ Çerkezköy’de, Tarkett işçileri Gebze’de grevde. As Plastik’te grev 11’inci, Elba Bant’ta 5’inci ve Tarkett’te 12’inci gününü geride bıraktı. İşçiler, farklı işyerlerinde sendikal baskılara ve tıkanan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine karşı ses yükseltmiş, işverenlerin öncü işçileri işten çıkarmasıyla bu işyerlerinde grev kararı alınmıştı.

İşçiler, ücret zammı, arkadaşlarının işe iadesini ve TİS süreçlerinin tamamlanmasını talep ediyor. Talepleri karşılanana kadar grevlerini sürdüreceklerini açıklayan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, “Grevlerimiz her gün daha büyük bir coşkuyla sürüyor” dedi. Petrol-İş Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Emeğinin karşılığını alamadığı için, haksız yere işten çıkarıldığı için, sendikalı olduğu için; emekçiler memleketin dört bir yanında mücadelesini sürdürüyor. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın sınıf dayanışması” ifadelerini kullandı.