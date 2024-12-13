Grev dalga dalga yayılıyor: Emekçiler sefaleti reddetmekte kararlı

Emek Servisi

Hitachi Energy fabrikasında çalışan metal işçilerinin grevi, büyüyerek devam ediyor. Birleşik Metal-İş’te örgütlü işçilerin sefalet ücreti dayatmalarına karşı aldığı grev kararında ikinci aşama bugün başlıyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), TİS döneminde masaya “sefalet teklifi” ile oturan işveren örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) karşı mücadele kararı almıştı. 5 işletme ve 11 fabrikada çalışan 2 bin işçi, MESS’e karşı çıkacakları kademeli grevlerini 4 Aralık’ta Hitachi Energy’nin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında başlattı.

MESS’in, yüzde 40 olan zam teklifinin değişmemesi üzerine sendika, grevin ikinci aşamasına bugün başlıyor. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, Schneider Elektrik'in Kocaeli ve Manisa'daki fabrikalarında, GE Grid Solutions'un ise Kocaeli'deki fabrikasında greve çıkacak. MESS teklifinde henüz bir değişiklik olmazken işçiler de kararlı. İnsanca yaşayacak ücret teklifi masaya gelene kadar işçiler, kademeli olarak greve çıkacak. 25 Aralık’ta grevdeki işçi sayısı 2 bine ulaşacak.

Metal işçilerinin eylemleri, yurdun dört bir yanındaki işçi direnişi ve grevlerle benzer taleplerde buluşuyor. Sık sık dayanışma ziyaretlerinde bulunan ve birbirlerine selam gönderen her işkolundan yüzlerce işçi, benzer taleplerle direnişi büyütüyor. İşçilerin talepleri anayasal sendika haklarının tanınması ile insan onuruna yaraşır ücret ve çalışma koşullarının sağlanmasında ortaklaşırken patronların uygulamaları da her işyerinde birbirine benziyor: Sendika düşmanlığı, yetki itirazı, düşük ücretler, zamsız çalıştırma ve TİS anlaşmazlıkları…

∗∗∗

SENDİKA TKIS BLİNDS’A GİRECEK

İstanbul Tuzla’daki TKIS Blinds Perde fabrikasında çalışan işçiler, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. TEKSİF’te örgütlü işçiler direnişlerinin 50’nci gününde. İşçiler, Tuzla Serbest Bölge önünde de çadır kurdu. Serbest Bölge ise çadırları kaldırmakla tehdit etti. İşçiler, hem çadırlarını vermemekte hem de direnişi sürdürmekte kararlı.

Fotoğraf: Evrensel

∗∗∗

RÜŞVETLER GREVİ DURDURAMAZ

Tarkett Zemin Kaplamaları fabrikasında 2022’de örgütlenen Petrol-İş’in TİS yetkisine, 2023’te işveren itiraz etti. Yetki krizi aşılınca işveren bu kez de “sıfır zam” teklif etti. İşçiler, 18 Eylül’de greve başladı. İşveren işçilere, sendikadan ayrılma koşuluyla zam teklif etti. ‘Rüşvet’ dedikleri bu uygulamayı reddeden işçilerin grevi, neredeyse 3’üncü ayında sürüyor.

∗∗∗

TEMEL CONTA İŞÇİSİ MASAYI İSTİYOR

Petrol-İş Aliağa Şube’nin örgütlü olduğu Temel Conta işçileri, grevin 3’üncü gününü geride bıraktı. Pınarbaşı-Işıkkent’teki Temel Conta işçileri, işverenin TİS masasına oturmaması sebebiyle 10 Aralık’ta greve çıktı. İnsanca yaşanabilir bir ücret talebiyle grev başlatan işçiler, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Fotoğraf: BirGün

∗∗∗

ÖZKAN ATAR: “İŞÇİ SINIFI KAZANACAK”

MESS’e bağlı Hitachi’nin 4 fabrikasında çalışan 500 işçinin 4 Aralık’ta başlattığı grev, şimdi ikinci aşamasına geçiyor. GE Grid Solutions ve Schneider Electric’te başlayacak grevimizle, 1000’in üzerinde üyemiz daha grevimize katılacak. Süreç boyunca MESS, tekliflerinde hiçbir değişiklik yapmadı, sefalet dayatmasını sürdürdü. Metal işçileri de grevlerini büyüterek ilk günkü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. 19 Aralık’ta grevimizin 3’üncü aşaması ABD sermayeli Arıtaş Kriyojenik’te, 25 Aralık’ta da 4’üncü aşaması Fransa sermayeli Green Transfo’da başlayacak. 2 bini aşkın metal işçisi kendilerine dayatılanları reddederek greve çıkmış olacak.

Üyelerimiz haklarını elde etme konusunda çok kararlı. Greve ve birbirlerine güçlü biçimde sarılıyorlar. Dayanışma da mücadele de büyük. Bugün greve çıkacak fabrikalarla birlikte, MESS üyesi 2023-2025 TİS dönemi kapsamındaki 40’ı aşkın fabrikada, 20 bine yakın üyemiz de eylemler gerçekleştirecek. 20 bin üye, grevdeki işçilerle dayanışma göstermek için fabrikalarında eylemler yapacak sendikamızın bildirileri okunacak.

Özkan Atar

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı

İşverenlerin sefalet dayatması, hükümetin reel ücretleri baskılama ve geriletme hedefiyle uygulamaya koyduğu Orta Vadeli Program’la da doğrudan ilişkili. Birleşik Metal-İş’in tüm üyeleri, MESS’in hak ve emek karşıtı tutumuna yönelik mücadele birliği içinde kararlı direnişlerini sürdürüyor, çünkü tüm üyelerimiz biliyor ki bu grevler kazanacak ve yüzbinlerce metal işçisi de kazanacak. İşçi sınıfımız kazanacak.