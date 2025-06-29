Grev için geri sayım başladı: İşçi masayı değil sokağı istiyor

Melisa AY

Kamu işçilerini doğrudan, ardından toplu iş sözleşmelerinde emsal teşkil etmesi nedeniyle özel sektörde çalışan işçilerin neredeyse tamamını dolaylı olarak etkileyen Kamu Çerçeve Protokolü'nde masa sallanıyor.

600 bini aşkın kamu işçisi ile neredeyse 3 milyon kişiye ulaşan aileleri, aylardır iktidarın uzattığı zam süreciyle oyalanıyor. Kamu işçileri için hayati önemde olan Kamu Çerçeve Protokolü’nde masanın kurulması aylar sürerken bu kez de ortaya pazarlık edilecek oran konulmadı. İşçiler, 15 Temmuz'da greve çıkmaya hazırlanırken AKP'nin teklifini "hakaret" olarak tanımlıyor.

Kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri kapsamında hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), önceki gün ikinci zam teklifini verdi. İlk teklifte işçilere 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oranında sefaleti sunan TÜHİS, ikinci teklif ile adeta işçiyle alay etti. İşveren tarafının ikinci teklifi yalnızca 1 puan artarak ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 oldu. Her iki teklifte de 2026'nın ilk yarısına ilişkin oran yüzde 7, ikinci yarısına ilişkin oran da yüzde 5 oldu.

Teklif, işçi temsilcisi Türk-İş ve Hak-İş'in bundan tam 4 ay önce sunduğu teklifin yakınına yaklaşmadı. Konfederasyonlar, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılmasını ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı talep etmişti.

İşçiyle alay eden teklife tepkiler yükselirken Türk-İş'in açıkladığı 3 haftalık eylem planının ilk haftası geride kaldı. Ülkenin her kentinde işyerlerinde eylemler devam ederken konfederasyonun grev seçeneğini değerlendirmesi bekleniyor. Son yıllarda asgari ücret ve benzeri pazarlık masalarında işçiyi tatmin edecek oranlar görmemesine rağmen eylemleri kısıtlı kalan Türk-İş için bu yaz hareketli geçecek. İşçilerin beklentisi örgütlü oldukları konfederasyonların kararlarının arkasında durması olurken grev ilanı için geri sayım başladı. TÜHİS'in 3'üncü teklifi sunacağı Temmuz ayının ilk haftası kritik öneme sahip. İktidardan sefaletin üstüne çıkamayan zam teklifleri alan sendika, 3'üncü teklifte de aradığını bulamazsa grev ilan edeceğini açıkladı. 15 Temmuz'da yapılması planlanan grev için eylemler adeta ipucu verdi.

Geçen haftayı geniş katılımlı işyeri eylemleri ve kent meydanlarında nöbetlerle geçirirken işkolunda gev yasağı olan savunma işkolu ve petrol sondajında çalışan işçiler de farklı eylemleri sürdürdü. Kamudaki her işyerinden kararlılık sesi yükseldi.

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ALIN TERİNİ GÖZETSİNLER

Bülent Kılıççıoğlu - Petrol-İş Adana Şube Başkanı

Rakamlar enflasyonist ortamda beklentilerini karşılamıyor. İkinci teklifin üstüne ekleme de yapılmamıştı. Sanıyoruz ki 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranını görmeyi bekliyorlar. Tatmin edici rakamlar değil maalesef.

Bu süreçte bu kadar insan, çoluğu çocuğu bekliyorken... Birinci aydan başlaması gereken sözleşme 6 aydır içeride. Enflasyon ortada. Birinci ayda alacağı parayı yedinci ayda alacak, belki sekizinci ayda alacak. Yani olan yine mi dönüp dolaşıp işçiye olsun? Yani neticede bu kurumları bir yerlere taşıyan insanların alın teri var. Bunu da gözetmek lazım. Bir an önce bu sözleşmeyi bağlamak lazım.

Biz örgütlü olduğumuz TPO gibi kurumlarda grev kararı alamıyoruz ancak fiziki olarak üyelerimizi kapıda toplayabildiğimiz her işyerinde eylemdeydik. Bu işyerlerinin hepsi çok önemli katma değer sunan işyerleri. Eylemlerimizin arkasında durarak, oradaki programa uyarak eylemlerimizi devam ettireceğiz.

İkinci teklif açıklanınca işçilerde karışık duygular oldu. Yani bir puanla gelinmiş, düşünün... Kimi kahkaha attı, rakam çok komik. Kimi surat astı... Arkadaşlar bu teklifleri asla benimsemiyorlar.

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ÇİLLER HÜKÜMETİ GİBİ...

Ramazan Ağar - Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Genel Başkanı

Verilen teklif ortada, bunu vermek için Türk-İş heyetini çağırmaları bile hoş değil. İlk teklifleri ile hemen hemen aynı teklifi sundular. Bu düpedüz emeğe saygısızlıktır. Ciddiyetten geri durmadan, cesaretle kafalarındakini masaya koysunlar o zaman. Bunlar tartışılacak ücretler mi? 30 yıldır TİS yapıyorum, bu kadar zorlayan örnek nadirdir.

Devlet kendi işçisini bu kadar zora sokuyorsa anlaşamazsak biz de ses yükseltmekten geri durmayacağız. Bunun sonu grev hakkımızı kullanmaktır. 1995'te Tansu Çiller hükümetinde bize 2 yıllık yüzde 5 zam teklif edildiğinde greve gitmiştik, bunu yine yaparız. O zaman da 38 günlük grevle önemli kazanım aldık. Biz keyfi eylem taraftarı değiliz. Ama biz avazımız çıktığı kadar bağırmasını, üretimden gelen gücümüzü kullanmasını da biliriz. TİS dediğin sözleşmedir, elbet imzalanır biter, önemli olan işçinin mutlu olacağı orana imza atmak. Yol-İş'te de 2 milyon üyemiz bulunuyor, bunların neredeyse tamamı kamu işçisi. Her biri azimli, sonuna kadar kararlı. Böyle giderse biz de kararımızı açıklar haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyiz. Eylemse eylem, grevse grev...

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İŞÇİNİN İKTİDARA ZERRE TAHAMMÜLÜ KALMADI

Hasan Atak - T. Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı

Bizim için sözün tükendiği yerdeyiz. İşçi sınıfına iktidarın uyguladığı yılların baskısı zirveye ulaştı. İsmine ‘teklif’ denmeyecek bir oran masaya getirildi. Emeğiyle geçinenleri aşağılama, hor görme aracı... Utanma duygusu olan böyle bir teklif yapmaz. Ülkede değişim konuşuluyor, ekonomiyi de yönetemedikleri için gerçek yüzleri ayyuka çıktı. İşçi sınıfının bu iktidara artık zerre tahammülü kalmadı.

Emeğiyle geçinenler bir araya gelmezse biz haklarımıza ulaşamayız. Bugüne bir anda gelmedik. İşçi tarafının teklifi bile çalışanın tüm derdini çözmeye yetmeyecekti, biz en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi ve yüzde 50 istedik. Bu da yüzde 80 gibi bir orana denk geliyor. Masada bu teklifle adeta dalga geçildi. Bize sunulan rakam hakaretin de ötesinde aşağılama, ‘Sizi yok sayıyoruz’ deme yoludur. Ülkenin üretimi biz oluşturuyoruz. Bu ülkenin biraz ayakta durabiliyorsa işçi sınıfı sayesinde. Mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm emek dostlarının da bu mücadeleye omuz vermesini istiyoruz.

Yıllar sonra Türk-İş ilk kez eylem kararı aldı, takvim belirledi. Hiçbir şekilde geri adım atılmasını istemiyoruz. Türk-İş büyük bir sınav veriyor, kaybedilen güveni ve işçinin umutsuzluğunu tersine çevirebilir. Şalter inecekse inecek, yoksa işçiden kopuk iktidar mesajı alamıyor. Aramızda, içimizde değiller, kendi bildiklerini okuyorlar. İnsanlardan kopuk siyaset mi olur? Tabandan da tam olarak bu sözler yükseliyor. Üyelerimiz kırgın, kızgın; konfederasyondan daha sert biçimde alınan kararların arkasında durmasını istiyorlar.