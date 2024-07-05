Grev kararı fabrikaya asıldı

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu Befesa Silvermet işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. Ücret konusunda anlaşamayan işçiler, fabrikaya grev kararını astı. İşçiler 26 Temmuz’da greve çıkmaya hazırlanıyor.

Grev kararının asıldığı fabrika önünde Birleşik Metal-İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı ve Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan yer aldı. Burada işçilere seslenen Fehmi Elmacı, “Kısa sürede örgütlenme gerçekleştirdik. Yasal çerçevede izlenmesi gereken tüm süreçler izlendi. Bizim derdimiz geçinebileceğimiz ücretleri almak. Yasaların bize verdiği grev hakkımızı kullanmayı da göze alıyoruz. Geride duracağınızı zannetmiyorum. Sonunda kazanan biz olacağız” dedi.