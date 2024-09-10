Grev kararı tarihi anlaşma getirdi

EMEK SERVİSİ

Avrupa’dan ABD’ye işçiler, kötü çalışma koşulları ve gasbedilen haklarına karşı direnişe geçiyor.

Son olarak Belçika’nın Brüksel kentindeki otomotiv işçileri, toplu işten çıkarmalara karşı eylem başlattı.

ABD’de bulunan Boeing fabrikalarında grev kararı alan işçiler ise kazanıma çok yakın.

ABD’li havacılık şirketi boeing, 33 bin işçinin greve çıkacağını açıklamasından sonra sendika ile masaya oturmayı kabul etti. Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası’da (IAM) örgütlü işçiler, yetersiz maaşlar ve yapılmayan zamlar sebebi ile grev hazırlığına başlamıştı.

Boeing, grevi önlemek için işçilere IAM tarihinde yapılmamış bir anlaşma teklif etti. Çalışanlara yüzde 25 zam teklif edilen şirkette 16 yılın ardından ilk kez toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanması bekleniyor.

Sendika yöneticileri, çalışanları teklife destek vermeye teşvik ederken yapılan açıklamada “Dürüstçe söyleyebiliriz ki bu teklif tarihimizde müzakere ettiğimiz en iyi sözleşmedir” ifadesi yer aldı. Anlaşma, ücret artışının yanı sıra işçilere iyileştirilmiş emeklilik hakları ve üretim planlaması da sunuyor.

ÜRETTİKLERİNE EL KOYDULAR

Lüks otomobil markası Audi’nin Belçika Brüksel’de yer alan fabrikasında da işçi direnişi, üretimi durdurdu. İşçiler, işten çıkarma hazırlığı ve üretim planlamasındaki belirsizlikler nedeniyle iş bıraktı. İşçiler, fabrikada üretilen 300’ü aşkın aracın anahtarına da el koydu. Anahtarına el konulan araçlar arasında satışa çıkmaya hazır olanlar da bulunuyor. Yaklaşık bin 500 işçinin katıldığı eyleme karşı Audi yönetimi işçileri dava açmakla tehdit etti. Tehdide rağmen işçiler eylemlerini genişletmeye hazırlanıyor. Sendikalar, 16 Eylül’de Brüksel Kuzey İstasyonu önünde dayanışma mitingi yapılacağını duyurdu.